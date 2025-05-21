ВС РФ готовят активное наступление: бригада "Хартия" о действиях ВС РФ под Харьковом

Российская армия накапливает личный состав возле границы с Харьковской областью. Это может быть признаком подготовки к активным штурмовым действиям.

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О вероятной опасности наступления рассказал в эфире "Суспільного" начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус.

Войска РФ подтягивают личный состав ближе к линии боестолкновений и проводят эпизодические штурмовые действия. В целом у врага ничего не получается, добавил он.

ВСУ необходимо наблюдать за всеми самыми опасными направлениями подхода оккупантов к переднему краю. Накопление личного состава ближе к границе и попытки затягивания солдат в бои — это явная подготовка к будущим штурмам, убежден военный.

Как правило, россияне используют комбинированный стиль атак: артиллерию, беспилотники для поражения и разведки, а также тяжелая техника. Также заводится пехота.

"Другими словами на одном направлении отвлекают внимание, на другом — продвигаются", — заметил начальник штаба.

По словам Помагайбуса, дальность полета дронов на оптоволокне у ВС РФ может доходить до 15-30 километров, что является болезненной проблемой.

"Мы делаем контрдействия. Основное преимущество этих дронов — невозможность обнаружения и подавления системами РЭБ. Но механизмы противодействия таким дронам все же есть", — подчеркнул он.

Бои в Харьковской области все горячее

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" подтверждает активные обстрелы ВС РФ позиций ВСУ на Харьковском направлении. В течение 20 мая российские оккупанты нанесли авиаудары четырьмя 4 КАБами, задействовали 151 дрон-камикадзе и совершили 548 обстрелов.

Трижды ВС РФ атаковали позиции ВСУ в районе Волчанска и Строевки. Силы обороны отвечают на попытки штурмов: за минувшие сутки россияне потеряли 59 солдат, из них 22 – безвозвратные потери.

Захватчики потеряли уничтоженными и поврежденными 143 единицы вооружения и военной техники.

О начале наступления российских войск на Харьковскую область стало известно 15 мая. Самая напряженная ситуация сложилась в районе населенного пункта Липцы.

Напомним, 13-я бригада НГУ "Хартия" публиковала кадры эвакуации раненого защитника наземным роботизированным комплексом.