ЗС РФ готують активний наступ: бригада "Хартія" про дії ЗС РФ під Харковом

Російська армія накопичує особовий склад біля кордону з Харківською областю. Це може бути ознакою підготовки до активних штурмових дій.

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Про ймовірну небезпеку наступу розповів в ефірі "Суспільного" начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус.

Війська РФ підтягують особовий склад ближче до лінії зіткнень і проводять епізодичні штурмові дії. Загалом у ворога нічого не виходить, додав він.

ЗСУ необхідно спостерігати за всіма найнебезпечнішими напрямками підходу окупантів до переднього краю. Накопичення особового складу ближче до кордону і спроби затягування солдатів у бої — це явна підготовка до майбутніх штурмів, переконаний військовий.

Як правило, росіяни використовують комбінований стиль атак: артилерію, безпілотники для ураження і розвідки, а також важку техніку. Також заводиться піхота.

"Іншими словами, на одному напрямку відволікають увагу, на іншому — просуваються", — зауважив начальник штабу.

За словами Помагайбуса, дальність польоту дронів на оптоволокні у ЗС РФ може доходити до 15-30 кілометрів, що є болючою проблемою.

"Ми робимо контрдії. Основна перевага цих дронів — неможливість виявлення і придушення системами РЕБ. Але механізми протидії таким дронам все ж таки є", — наголосив він.

Бої в Харківській області дедалі гарячіші

Оперативно-тактичне угруповання "Харків" підтверджує активні обстріли ЗС РФ позицій ЗСУ на Харківському напрямку. Протягом 20 травня російські окупанти завдали авіаударів чотирма 4 КАБами, задіяли 151 дрон-камікадзе та здійснили 548 обстрілів.

Тричі ЗС РФ атакували позиції ЗСУ в районі Вовчанська та Строївки. Сили оборони відповідають на спроби штурмів: за минулу добу росіяни втратили 59 солдатів, з них 22 — безповоротні втрати.

Загарбники втратили знищеними та пошкодженими 143 одиниці озброєння та військової техніки.

Про початок наступу російських військ на Харківську область стало відомо 15 травня. Найбільш напружена ситуація склалася в районі населеного пункту Липці.

Нагадаємо, 13-та бригада НГУ "Хартія" публікувала кадри евакуації пораненого захисника наземним роботизованим комплексом.