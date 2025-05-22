Бутусов мобілізувався до Нацгвардії: ким та де буде служити журналіст

Воєнний журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов приєднався до Національної гвардії, вступивши до складу 13-ї бригади "Хартія". Він отримав звання солдата й наразі проходить підготовку на посаду стрільця.

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Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook.

Бутусов пояснив, що, незважаючи на важливу роль журналістики під час війни, він ухвалив рішення долучитися до військових безпосередньо. За його словами, війна потребує повної самовіддачі, тож він свідомо обрав службу на передовій, а не в інформаційних підрозділах, навіть попри наявні проблеми зі здоров’ям, про які не повідомив у ТЦК.

"У мене велика кількість друзів-військових, які кажуть, що журналістика так само важлива як фронт, тому що треба висвітлювати проблеми армії та держави ззовні, бо якщо зсередини ніякої критики не буде, то не буде ніяких змін. І це правда. Так, журналістика, яка викриває корупцію та злочини проти життя громадян, захищає справедливість, гостро потрібна на війні, і добре, що журналісти можуть працювати. Мої погляди та принципи ні в чому не змінились", — написав Бутусов.

Журналіст зазначив, що вже брав участь у бойових діях — зокрема, в оборонних боях і трьох штурмових атаках. Крім того, він долучався до планування операцій, ухвалення тактичних і оперативних рішень, формування нових підрозділів, а також до поширення сучасного бойового досвіду серед військових.

"Для тих, хто знає, що у мене розрив ахілла, я не можу стрибати, у мене проблеми з зором, я не можу стріляти з відкритого прицілу, але все це у ТЦК я, звичайно, не казав, я здоровий, і крапка. І в пресслужбі служити не збираюсь, при усій великій до цієї служби повазі", – пояснив Бутусов.

На його думку, ефективна протидія ворогу залежить насамперед не від чисельності армії, а від якості управління, рівня професійної підготовки та розвитку сучасних підрозділів — зокрема дронових, інженерних і антидронових.

"Я часто на війні, я бачу динаміку подій, ситуація небезпечна для існування нашої держави в цілому. І я розумію, що зміни зверху під впливом критики влади проходять дуже повільно. Нам варто сподіватись на зміни у самих Силах оборони, і багато таких змін мені разом з іншими журналістами та громадською думкою вдалось здійснити. Треба зробити значно більше та значно швидше", — додав Бутусов.

Журналіст наголошує на необхідності формування армійських корпусів і посиленого розвитку бригад у їх складі. За його словами, ключовими напрямками мають стати дронові, антидронові та інженерні війська, інтегровані як у корпуси, так і в окремі оперативні частини. Саме якість управління, підготовки та бойового застосування піхоти, на думку Бутусова, здатна змінити хід війни та стабілізувати фронт.

"Ці зміни треба робити в самій армії, і зміни можуть відбутись виключно в таких, смертельно важких для держави умовах", — написав він.

Журналіст високо оцінив командування бригади, зокрема її першого командира Ігоря Оболенського, який ще з 2016 року запроваджував стандарти НАТО в НГУ. За словами Бутусова, "Хартія" реалізує підхід до війни через якісне управління, сучасну підготовку, бойові алгоритми та технології.

Бутусов переконаний, що поширення подібного досвіду в організації та управлінні — це ключ до досягнення перемоги.

"Я вірю, що війна потребує від кожного віддачі усіх можливих сил. А віра вимірюється вчинками", — підкреслив журналіст.

Нагадаємо, в травні 2025 року Юрій Бутусов мобілізувався до Нацгвардії.

Раніше начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія" Андрій Помагайбус розповів, що російська армія накопичує особовий склад біля кордону з Харківською областю. Це може бути ознакою підготовки до активних штурмових дій.