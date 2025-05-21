"Війна потребує рішень": Бутусов мобілізувався до Нацгвардії (відео)

Воєнний журналіст та головний редактор видання "Цензор.нет" не уточнив, якою буде його роль у НГУ, але розповів, що мобілізувався у травні 2025 року.

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Про це Юрій Бутусов повідомив в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт Свобода Live).

Юрій Бутусов мобілізувався до Нацгвардії

Він включився у прямий ефір, щоб прокоментувати недавній допису у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина, в якому комбат критикував командування.

Бутусов зазначив, що в Україні "не працює система", тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в соцмережах і обговорюють проблемні питання у війську.

Коли ведуча запитала, чому Бутусов у військовій формі, він сказав, що мобілізувався до Нацгвардії і просто ще не встиг повідомити про це у соцмережах. Допису і досі немає.

На запитання ведучої, Бутусов відповів, що не вважає, що погано управляють бойовими діями Валерій Залужний, чи нинішній головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Я не знаю, як зробити розумними людей, які ухвалюють рішення, як змусити їх думати не категоріями рейтингу і піару. На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні – це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію", – додав він, коротко прокоментувавши своє рішення йти до війська.

Нагадаємо, Фокус писав про те, чому командир 1-го механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ Олександр Ширшин написав пост з критикою командування. Ширшин каже, що зробив це тому, що його численні офіційні і неофіційні звернення були проігноровані.

Його розкритикувала низка військових за те, що "виніс сміття з хати", мовляв, публічні дорікання командуванню "працюють на руку ворогу".

У Генштабі ЗСУ пообіцяли розібратися щодо інформації, яку оприлюднив комбат Ширшин.