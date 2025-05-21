"Война требует решений": Бутусов мобилизовался в Нацгвардию (видео)

Военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" не уточнил, какой будет его роль в НГУ, но рассказал, что мобилизовался в мае 2025 года.

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Об этом Юрий Бутусов сообщил в эфире "Радио Свобода" (проект Свобода Live).

Юрий Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

Он включился в прямой эфир, чтобы прокомментировать недавнее сообщение в соцсетях командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина, в котором комбат критиковал командование.

Бутусов отметил, что в Украине "не работает система", поэтому журналисты и военнослужащие всех уровней общаются в соцсетях и обсуждают проблемные вопросы в армии.

Когда ведущая спросила, почему Бутусов в военной форме, он сказал, что мобилизовался в Нацгвардию и просто еще не успел сообщить об этом в соцсетях. Сообщения до сих пор нет.

На вопрос ведущей, Бутусов ответил, что не считает, что плохо управляют боевыми действиями Валерий Залужный, или нынешний главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Я не знаю, как сделать умными людей, которые принимают решения, как заставить их думать не категориями рейтинга и пиара. К сожалению, все эти реакции на военных, отсутствие порядка в управлении — это результат того, что военно-политическое руководство меряет просто все происходящее исключительно в информационной плоскости — в количестве лайков, в количестве репостов, в количестве реакций в рейтинге. Война требует решений по существу, именно поэтому я решил идти в армию", — добавил он, коротко прокомментировав свое решение идти в армию.

Напомним, Фокус писал о том, почему командир 1-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ Александр Ширшин написал пост с критикой командования. Ширшин говорит, что сделал это потому, что его многочисленные официальные и неофициальные обращения были проигнорированы.

Его раскритиковал ряд военных за то, что "вынес сор из избы", мол, публичные нарекания командованию "работают на руку врагу".

В Генштабе ВСУ пообещали разобраться относительно информации, которую обнародовал комбат Ширшин.