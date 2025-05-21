Жизнями распоряжаются, как деньгами: комбат 47-й бригады "Магура" Ширшин объяснил свое заявление

Командир 1-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ Александр Ширшин рассказал, почему написал пост в соцсетях с критикой командования. Он говорит, что сделал это потому, что его многочисленные официальные и неофициальные обращения были проигнорированы.

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Об этом он рассказал в своей публикации в соцсети.

Александр Ширшин признается, что не ожидал такого резонанса от своего заявления и поблагодарил всех за поддержку.

"Выполняя задачи на Курщине и украинско-российской границе, столкнулся с задачами, которые, по всем признакам, были обречены на провал и подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь. Это произошло неоднократно, без учета предыдущего трагического опыта. Со стороны батальона и рот принимались все возможные меры для недопущения этих потерь", — пишет комбат.

Он отметил, что по поводу таких задач и до того, как выйти в публичное пространство он неоднократно делал официальные и неофициальные обращения о целесообразности выполнения задач с предложениями на разных уровнях их командования, но почти все обращения были проигнорированы, кроме одного, благодаря командиру 117 бригады.

"Из-за отсутствия должного реагирования, написал сообщение с простой целью: необходимо изменить подходы в управлении и адекватно оценивать свои возможности. Никогда не требовал отставки Главкома или еще какой-то отдельной персоналии по управлению войсками, потому что проблемы у нас системные, а не просто завязаны на одном человеке. Но в ответ почему-то получил обвинения, клевету на меня и призывы "поддержать Главкома ВСУ" и "не выносить сор из избы" от лояльных к "военной элите" лиц и подразделений", — говорит Ширшин.

Комбат акцентировал на том, что никогда не выступал относительно того, чтобы прекратить воевать и поддерживал Курскую операцию и ее реализацию на первых этапах.

"Моя отважная пехота выгрызала нашу украинскую землю, выбивая врага, держала оборону в окружении до последнего вздоха со словами: "Ребята! Мне было за честь с вами воевать!" Как бы сложно ни было, мои бойцы рисковали и выполняли приказы. Но последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются как лишними деньгами на гулянках. Соразмерность потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности", — отметил Александр Ширшин.

Он резюмировал, что именно это и невозможность, определенным порядком, достучаться до командования по сохранению боеспособности его подразделения и жизни его людей побудило меня осветить проблему публично.

"Также, несмотря на мое заявление, никто из моих бойцов не снялся, не оставил позиции, а продолжают выполнять новые задачи пока еще под моим управлением. На сегодняшний день уже есть попытки коммуникации от ГШ, надеюсь на конструктивный разговор, выработку конкретного рабочего решения, а не просто замыливание глаз, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций", — написал Ширшин.

Заявления Ширшина: что известно

Напомним, что 17 мая командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Он обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей.

После этого его раскритиковал ряд военных за то, что "вынес сор из избы". Командир 414-й ОБПС ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди осудил публичные заявления Ширшина. Он упрекнул, что публичная критика командования "работает на руку врагу".

В Генштабе ВСУ пообещали разобраться относительно информации, которую обнародовал комбат Ширшин.