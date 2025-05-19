"Не жалуемся и не выносим сор из избы": "Мадьяр" раскритиковал комбата "Магуры" на фоне скандала с увольнением

Командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди осудил публичные заявления командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина, который подал рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов". Бровди упрекнул Ширшина, что публичная критика командования "работает на руку врагу".

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Свою реакцию на слова комбата "Магуры" Бровди выложил в Telegram-канале "Мадьяр" вечером 18 мая.

Военный пояснил, что каждый комбат 414 бригады и заместители "не являются кадровыми военными", однако каждый из них является "отцом и ментором" своей бригады.

"Мы решаем все вопросы на линейном уровне, в диалоге и консультациях. Занимаем четкую позицию по поводу прилетающих бессмысленных задач, но всегда предлагаем обоснованную альтернативную, более рабочую версию", — отметил Бровди.

Скриншот Роберт "Мадьяр" Бровди

По словам Бровди, каждый солдат имеет возможность связаться с комбригом, особенно по тем вопросам, которые требуют "вмешательства".

"Мы не жалуемся и не выносим мусор из дома. Разбираем тот мусор в сарае бригады — тогда и выносить нечего", — отметил военный.

Также Бровди добавил, что не смог найти в сети позиции комбрига.

"Я не нашел в сети позиции комбрига, возможно, плохо искал, и она есть. А, возможно, это просто опущенные руки или неспособность обосновать и отстоять собственную позицию", — написал Бровди.

По словам военного, в любом случае, ничего не может оправдать ни факта демарша, ни его публичного выставления напоказ, ведь "работает на руку врагу".

"В любом случае, форму обнародования демарша осуждаю, и пусть это останется моим субъективным мнением", — подчеркнул Бровди.

Скандал с увольнением комбата "Магуры": что известно

Об увольнении командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магуры" Александра Ширшина стало известно 17 мая, когда военный обнародовал на своей странице в соцсети сообщение об этом и указал причины. Ширшин обвинил командование в "дебильных приказах", а также неоправданной потере людей.

18 мая Генштаб ВСУ сообщил, что будет изучать все факты и обстоятельства увольнения военнослужащих, определяя проблемы внутри бригады, о которых говорил Ширшин. По результатам проверки пообещали принять решение.