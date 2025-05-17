Комбат 47-й бригады ВСУ подал рапорт на увольнение: причиной назвал "дебильные приказы" (фото)

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин сообщил, что подал рапорт об увольнении с должности. Он обвинил командование в "дебильных задачах" и неоправданной потере людей.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Соответствующий рапорт написан, надеюсь меня снимут в ближайшее время, поэтому скоро буду готов рассказать некоторые моменты друзьям-журналистам", — написал военный.

Сообщение Александра Ширшина об увольнении (фото: скриншот из Facebook)

По его словам, за время службы на Курском направлении "более дебильных задач, как на текущем направлении, не получал".

"Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, трепет перед бестолковым генералитетом, кроме как к провалам, не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложение взысканий", — отмечает комбат и грубо "послал".

Он убежден, что "политические" игры и оценка реального положения дел "не соответствует ни действительности, ни возможностям", добавляя, что ответственные лица "заигрались". В конце своего сообщения военный обозначил Генштаб ВСУ.

"Спасибо, Генеральный штаб ВСУ! Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и выполнять ваши задачи", — завершил свое сообщение Ширшин.

Скандалы вокруг 47-й бригады ВСУ "Магура"

Это военное соединение уже неоднократно оказывалось в центре скандала, которое освещали СМИ. В частности, в июле 2023 года произошел конфликт сержанта Валерия Маркуса и замкомандира части. тогда комбриг 47-й ОМБР Александр Сак заявил, что сейчас не время для конфликтов и бойцы бригады должны объединиться ради победы

Позже, в декабре 2024 года уже бывший сержант этой бригады Валерий Маркус рассказал детали конфликта с командованием. Также в серии видео военный рассказал о ряде других эпизодов по обеспечению, медицинской помощи и средств.

Впоследствии в самом подразделении отреагировали на обвинения Маркуса. В "Магуре" назвали их военного "обиженным мальчиком", который пытался действовать исключительно из собственных интересов.