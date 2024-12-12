"Мы позволяли лжи жить": Маркус опубликовал новый ролик о "Магуре" (видео)

По словам Валерия Маркуса, все, что обещало новобранцам его медийное подразделение, было неправдой, но он молчал о действительности ради успеха планируемого тогда контрнаступления.

Related video

Валерий Маркус, бывший главный сержант 47 ОМБр "Магура" обвиняет заместителя командира бригады Ивана Шаламагу в "армейщине" и присвоении приобретенной бойцами техники. Новые подробности конфликта с командованием "Магуры" он рассказал в четвертом из цикла видео под названием "Принятие", которое опубликовал на своем YouTube-канале.

Валерий утверждает, что несмотря на ошибочные решения Александр Сак еще может стать одним из лучших генералов украинской армии, если проанализирует свои ошибки, однако об Иване Шаламаге он такого сказать не может.

"У Шаламаги, в отличие от Сака, вообще нет шансов стать хорошим генералом. Мы людям говорили, что не будет армейщины — потом Шаламага заставляет офицеров рисовать стенгазеты. Говорили, что не будет бессмысленных "затягов" — приходит Шаламага и рассказывает роте разведки, во сколько по уставу у них должен быть завтрак. Говорим людям о каких-то ценностях — после чего Шаламага приходит в подразделение, забирает у них технику, на которую они же собрали своими силами, и отдает в подразделение, где у него есть друзья", — заявил Маркус.

Валерий Маркус рассказал, почему не говорил о конфликте в "Магуре" раньше

По словам бывшего главного сержанта, он долго молчал о проблемах в бригаде, потому что правда могла подорвать силы подразделения перед контрнаступлением 2023 года, которое планировалось на то время.

"Тогда я не мог заявить в целом, что все, что я декларировал, оказалось неправдой. Вот-вот должно состояться контрнаступление. Событие, которое может решить судьбу нашей страны. Если я скажу, что все оказалось неправдой, это уменьшит объем инвестиций в нашу бригаду. Наши бойцы будут хуже снаряжены. Если станет известно общее положение вещей, это уменьшит количество добровольцев, что ослабит подразделения и риск их уничтожения увеличится", — сказал он.

Он добавил, что пока он и другие бойцы бригады молчали о реальном положении дел, люди приходили к ним за тем, чего на самом деле не было.

"Мы приняли решение молчать и изо всех сил пытаться нивелировать влияние негативных решений Сака и Шаламаги на людей. Мы позволили лжи жить дальше ради успеха операции, которая нас ждала", — заявил Маркус.

Маркус и Шаламага: что известно о конфликте в бригаде "Магура"

Бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус 11 декабря прервал полуторагодичное молчание и начал публиковать серию видео, где рассказал о конфликтах в бригаде, использовании не по назначению денег благотворительного фонда, унижении бойцов со стороны командиров, и обвинил командование в "советских" взглядах на военное дело.

По словам Маркуса, нынешний заместитель командира бригады Иван Шаламага пытался устранить его, безосновательно обвинив в пиаре за счет бригады.

Фокус собрал информацию о 27-летнем майоре Иване Шаламаге, которого сейчас критикует побратим Валерий Маркус. Шаламага участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2018 года, впоследствии стал самым молодым командиром батальона, а в ноябре 2022 года перешел на должность заместителя командира 47-й бригады ВСУ "Магура".

Реакция командования "Магуры" на видео Маркуса

На момент публикации материала Иван Шаламага не давал комментариев относительно видео Маркуса, однако на обвинения отреагировал командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Сак. Он отметил, что военные сегодня должны отбросить конфликты и объединиться ради победы, потому что бригада работает на одном из самых тяжелых участков фронта.

12 декабря дала ответ на обвинения Маркуса пресс-офицер 47 ОМБр Анастасия Блищик. По ее словам, Валерий повел себя как "обиженный мальчик". Во время формирования медийного подразделения она посоветовала Маркусу заниматься делами бригады, из-за чего он стал считать ее "врагом" и подвергать хейту, сказала военная. Также Анастасия Блищик утверждает, что бойцы в бригаде делились на "людей Маркуса" и "людей Шаламаги", с тех пор как она пришла в нее в декабре 2022 года.