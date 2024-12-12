"Ми дозволяли брехні жити": Маркус опублікував новий ролик про "Маґуру" (відео)

За словами Валерія Маркуса, все, що обіцяв новобранцям його медійний підрозділ, було неправдою, але він мовчав про дійсність заради успіху планованого тоді контрнаступу.

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Валерій Маркус, колишній головний сержант 47 ОМБр "Маґура" звинувачує заступника командира бригади Івана Шаламагу в "армійщині" та привласненні придбаної бійцями техніки. Нові подробиці конфлікту з командуванням "Маґури" він розповів у четвертому з циклу відео під назвою "Прийняття", яке опублікував на своєму YouTube-каналі.

Валерій стверджує, що попри хибні рішення Олександр Сак іще може стати одним із найкращих генералів української армії, якщо проаналізує свої помилки, проте про Івана Шаламагу він такого сказати не може.

"У Шаламаги, на відміну від Сака, взагалі немає шансів стати гарним генералом. Ми людям казали, що не буде армійщини — потім Шаламага змушує офіцерів малювати стінгазети. Казали, що не буде безглуздих "затягів" — приходить Шаламага і розказує роті розвідки, о котрій по статуту у них має бути сніданок. Кажемо людям про якісь цінності — після чого Шаламага приходить у підрозділ, забирає у них техніку, на яку вони ж зібрали своїми силами, і віддає до підрозділу, де у нього є друзі", — заявив Маркус.

Валерій Маркус розповів, чому не говорив про конфлікт у "Маґурі" раніше

За словами колишнього головного сержанта, він довго мовчав про проблеми в бригаді, бо правда могла підірвати сили підрозділу перед контрнаступом 2023 року, який планувався на той час.

"Тоді я не міг заявити на загал, що все, що я декларував, виявилося неправдою. От-от має відбутися контрнаступ. Подія, яка може вирішити долю нашої країни. Якщо я скажу, що все виявилося неправдою, це зменшить об'єм інвестицій у нашу бригаду. Наші бійці будуть гірше споряджені. Якщо стане відомий загальний стан речей, це зменшить кількість добровольців, що послабить підрозділи та ризик їх знищення збільшиться", — сказав він.

Він додав, що поки він й інші бійці бригади мовчали про реальний стан справ, люди приходили до них за тим, чого насправді не було.

"Ми ухвалили рішення мовчати та зі всіх сил намагатися нівелювати вплив негативних рішень Сака і Шаламаги на людей. Ми дозволили брехні жити далі заради успіху операції, яка на нас чекала", — заявив Маркус.

Маркус і Шаламага: що відомо про конфлікт у бригаді "Маґура"

Колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус 11 грудня перервав півторарічне мовчання та почав публікувати серію відео, де розповів про конфлікти в бригаді, використання не за призначенням грошей благодійного фонду, приниження бійців з боку командирів, і звинуватив командування у "радянських" поглядах на військову справу.

За словами Маркуса, нинішній заступник командира бригади Іван Шаламага намагався усунути його, безпідставно звинувативши у піарі коштом бригади.

Фокус зібрав інформацію про 27-річного майора Івана Шаламагу, якого зараз критикує побратим Валерій Маркус. Шаламага брав участь у бойових діях на Донбасі з 2018 року, згодом став наймолодшим командиром батальйону, а в листопаді 2022 року перейшов на посаду заступника командира 47-ї бригади ЗСУ "Маґура".

Реакція командування "Маґури" на відео Маркуса

На момент публікації матеріалу Іван Шаламага не давав коментарів щодо відео Маркуса, проте на звинувачення відреагував командир 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Сак. Він зазначив, що військові сьогодні повинні відкинути конфлікти та об'єднатися заради перемоги, бо бригада працює на одній із найважчих ділянок фронту.

12 грудня дала відповідь на звинувачення Маркуса пресофіцерка 47 ОМБр Анастасія Блищик. За її словами, Валерій повівся як "ображений хлопчик". Під час формування медійного підрозділу вона порадила Маркусу займатися справами бригади, через що він став вважати її "ворогом" і піддавати хейту, каже військова. Також Анастасія Блищик стверджує, що бійці у бригаді поділялися на "людей Маркуса" та "людей Шаламаги", відколи вона прийшла до неї в грудні 2022 року.