Розбазарювання коштів фонду і побиття бійців: Маркус про Маґуру і конфлікт з Шаламагою (відео)

Валерій Маркус розповів про конфлікти в бригаді, розбазарювання грошей благодійного фонду та приниження бійців керівництвом. Він вважає, що "радянський союз" до цих пір залишився в ЗСУ

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Колишній головний сержант 47 ОМБр "Маґура" через півтора після його конфлікту з керівництвом бригади вийшов на зв'язок і розповів, що саме сталося. Свої пояснення він дав у трьох частинах відео, які виклав на своєму Ютуб-каналі. Фокус зібрав основне, про що говорив Валерій Маркус.

Маркус про Шаламагу — Частина перша: "Мрія"

У першій частині відео Валерій Маркус розповів про створення 47-ї бригади та Благодійного фонду Markus Foundationд, набір добровольців та участь у цьому процесі Івана Шаламаги.

За словами Маркуса, у квітні 2022 року Івану Шаламазі запропонували стати комбатом 47-го окремого стрілецького батальйону. Той, своєю чергою запропонував Валерію Маркусу стати головним сержантом. Він зауважив, що йому було цікаво перевірити, чи зможе він з нуля досягнути чогось на новій позиції, де він нічим не відрізняється від інших — такий собі виклик, довести собі, що він може повторити успішний результат в несприятливих умовах.

"Я погодився, і в моїй голові одразу почали з 'являтися ідеї, як зробити цей батальйон унікальним? В тій же розмові я почав накидувати ідеї щодо набору людей через співбесіди, щодо створення фонду, щодо тренування, геральдики, ідеології і тому подібне. Мені не було цікаво створювати черговий стрілецький батальйон, який запакують тими, кого спіймають в наливайках, а потім батальйон розформують. Також ми домовилися, що все, що стосується публічності бригади — це моя парафія", – розповів він.

Маркус і Шаламага Фото: З відкритих джерел

І додав, що Іван Шаламага цього досвіду не мав, тому взяв медійність на себе, почав розкручувати батальйон і створювати команду, яка буде займатися створюванням підрозділу. Маркус заявив, що привів більшість людей в команду з піару підрозділу та оголосив про набір добровольців.

Перший відбір став найважливішим, говорить Маркус, але командир довго відмовлявся взяти участь у відборі людей, пробув кілька годин у перший день і просто поїхав додому, "бо йому набридло". За ці три дні відборів було закрито всі потреби підрозділу щодо особового складу, тому оголошений набір в інших містах відмінили.

Після того, як кандидатів відібрали, їх почали оформлювати, але за словами Валерія Маркуса, командир почав саботувати оформлення людей, який відібрав, хамив їм і ображав, і кожному, навіть без потреби, заявляв усім, що "Маркус тут ніхто" і всі їхні очікування — їхні фантазії. І через це до підрозділу не потрапили кілька десятків людей з бойовим досвідом.

Він також зауважив, що командування з Генштабу почало наполягати, щоб вони брали тих, кого "мобілізували" на вулиці. Творцям "Маґури" це не сподобалося, втім, "їх ніхто не питав", тому до нового підрозділу потрапили "аватари".

Творці бригади організували навчання з іноземними інструкторами для новобранців, заручилися підтримкою головкома Валерія Залужного. До цього презентували йому свою стратегію і 4 години розповідали йому про свій проєкт. Залужний запросив їх на ще одну зустріч і Маркус із Шаламагою прийшли і заявили, що готові формувати полк.

Також Маркус заявив, що використовував кожен привід, який йому траплявся, щоб згадати про Шаламагу в інформпросторі.

"Часто навіть СМС, який Іван Михайлович Шаламага відправляв вищому командуванню також писали ми. Якщо коротко, то Іван Михайлович Шаламага це результат колективної праці багатьох людей. Ми придумали Івана Михайловича Шаламагу і його подвиги", – каже він.

Маркус про Шаламагу: Частина друга "Боротьба"

У другій частині Валерій Маркус розповів, що під час наради з приводу формування їхнього полку, де виступав Шаламага, йому було соромно за його доповідь, бо він не приготувався належними чином — він доручив підготувати презентацію людині, яка не вміє цього робити — продавати і вести перемовини. Зокрема, він озвучив інформацію, яку не можна було озвучити.

"Я хотів, щоб цей сором нарешті закінчився. Після цієї доповіді нас рознесли в хлам навіть ті, хто підтримував", — розповів Маркус.

Далі Шаламагу повідомили, що його командиром полку не поставлять.

Також Валерій Маркус розповів, що згодом мав розмову з Іваном Шаламагою, де вказав усі його помилки, зокрема, що він не був активним під час створення полку, порушує домовленості, не дотримується слова, запізнюється на зустрічі, ображає людей і не дякує їм за зроблену роботу, що поводяться як самодур, не радився ні з ким і за 4 місяці жодного разу ні з ким не порадився.

Маркус заявив, що Шаламага сформулював в себе в голові, що Маркус на себе занадто багато взяв.

"За весь цей час він не навчився працювати в команді. Він завжди розбирався в усьому краще за всіх. Доходило до того, що він анестезіологу розповідав, як працювати з фізрозчином", — розповів Валерій Маркус.

Улітку 2023 року командиром бригади призначили 28-річного Олександра Сака. Його познайомили з фондом, напрацюваннями, особовим складом. Він, за словами Маркуса, все сприйняв скептично. Військовий розповів, що в перший день Сака на посаді комбрига відбулася подія, яка його дуже сильно зачепила — фонд зібрав кошти на 50 іноземних автомобілів Toyota Hilux.

"Сак ухвалив рішення віддати генералу наш Hilux. Я про це дізнався і одразу пішов до нього в кабінет. Мене обурило нахабство, з яким він зі старту почав розпоряджатися майном, яке було організоване такими зусиллями. Йдеться не про переміщення техніки між нашими підрозділами, йдеться про позбавлення наших підрозділів техніки в угоду стосункам з генералом", — обурився Маркус.

Він додав, що ці машини вони організували за власну ініціативу за кошти донорів, але техніку дала не держава — це допомога від людей. Маркус заявив, що довгий час вони не ставили ці машини на баланс, щоб їх не забрала 30-та бригада, до якої вони раніше належали, а поставили на баланс лише коли стали полком.

"І ця людина так розбазарювала наше майно", — сказав військовий.

Як розповів Маркус, в цей час Іван Шаламага перебував за кордоном і тоді "всім працювати було легше", а робота за всіма напрямками йшла гладко і спокійно.

Сак між тим намагався бути хорошим командиром бригади, за словами Маркуса, але він не навчився керувати людьми з інтелектом, які не мали бойового досвіду.

Шаламага своєю чергою, за словами Маркуса, встиг з усіма посваритися до червня 2023 року, при чому конфлікти в нього були не військового характеру, або особистим і використовував службове становище, щоб діставати людей. Водночас ніколи не карав тих офіцерів, хто ображав солдатів.

Маркус проти Шаламаги — Частина третя "Компроміс"

У третій частині відео Валерій Маркус заявив "з усією відповідальністю", що якби не Благодійний фонд Markus Foundation, бригади б не було. Фонд займався мобілізацією, підтримкою сімей загиблих, вів перемовини щодо озброєння, допомагав в роботі над реформами тощо. Він зауважував, що до фонду командування ставилося ніяк, або як до ресурсу.

Валерій Маркус розповів, що завертав окремі запити, які до створеного ним фонду, яке писало командування 47-ї бригади.

"Самі запити, це було щось. Як вони намагалися розкидуватися вашими грошима, викликало в мене окремі відчуття", — сказав Валерій Маркус.

Він згадав, як одного разу Іван Шаламага запросив у Фонду закупівлю обладнання для снайперів — він обрав найдорожче, яке знайшов у Гуглі. Йшлося про придбання метеостанції на 10 тисяч доларів. Такі метеостанції вже були на складі, але керівник навіть не поцікавився тим, що є на складі.

"Від одного випадку я не міг втримати сміх. Для облаштування ОКП для командування бригади у Фонду запросили вантус. Я спробував пояснити, що люди не просто комусь донатять. Я збираю кошти під свою відповідальність завдяки своїй репутації, напрацьованій за багато років, а ви конвертуєте цю репутацію у вантус", — розповів Валерій Маркус.

Також він навів випадок, коли Шаламага через особисті причини наполягав на переведенні одного бійця у танкісти. Боєць тоді працював у зовсім іншому підрозділі і його командири виступили проти переведення та написала звернення до Шаламаги. Маркусу він своє рішення обґрунтував тим, що хоче перевести бійця, бо йому "не подобається та посада".

Також у відео є свідчення бійців, які розповіли, як їх били і принижували командири, що Маркус назвав неприйнятним в сучасній українській армії.

Також Маркус заявив, що Шаламага звинуватив його у піарі на бригаді, хоча власне той завдяки своїй медійності і розкрутив "Маґуру" і почав намагатися його усунути.

Завтра, 12 грудня, Валерій Маркус обіцяв викласти 4 частину своєї історії.

Нагадаємо, що ексголовний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Валерій Маркус уперше розповів про причини свого публічного мовчання. Він стверджує, що некомпетентність та персональні амбіції командування були причинами конфлікту. Замкомандир бригади Іван Шаламага на момент публікації матеріалу не коментував звинувачення.