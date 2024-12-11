Разбазаривание средств фонда и избиение бойцов: Маркус о Магуре и конфликте с Шаламагой (видео)

Валерий Маркус рассказал о конфликтах в бригаде, разбазаривании денег благотворительного фонда и унижении бойцов руководством. Он считает, что "советский союз" до сих пор остался в ВСУ.

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Бывший главный сержант 47 ОМБр "Магура" через полтора после его конфликта с руководством бригады вышел на связь и рассказал, что именно произошло. Свои объяснения он дал в трех частях видео, которые выложил на своем Ютуб-канале. Фокус собрал основное, о чем говорил Валерий Маркус.

Маркус о Шаламаге — Часть первая: "Мечта"

В первой части видео Валерий Маркус рассказал о создании 47-й бригады и Благотворительного фонда Markus Foundationд, наборе добровольцев и участии в этом процессе Ивана Шаламаги.

По словам Маркуса, в апреле 2022 года Ивану Шаламаге предложили стать комбатом 47-го отдельного стрелкового батальона. Тот, в свою очередь предложил Валерию Маркусу стать главным сержантом. Он отметил, что ему было интересно проверить, сможет ли он с нуля достичь чего-то на новой позиции, где он ничем не отличается от других — некий вызов, доказать себе, что он может повторить успешный результат в неблагоприятных условиях.

"Я согласился, и в моей голове сразу начали появляться идеи, как сделать этот батальон уникальным? В том же разговоре я начал набрасывать идеи по набору людей через собеседования, по созданию фонда, по тренировке, геральдике, идеологии и тому подобное. Мне не было интересно создавать очередной стрелковый батальон, который запакуют теми, кого поймают в наливайках, а потом батальон расформируют. Также мы договорились, что все, что касается публичности бригады — это мой приход", — рассказал он.

Маркус и Шаламага Фото: Из открытых источников

И добавил, что Иван Шаламага этого опыта не имел, поэтому взял медийность на себя, начал раскручивать батальон и создавать команду, которая будет заниматься созданием подразделения. Маркус заявил, что привел большинство людей в команду по пиару подразделения и объявил о наборе добровольцев.

Первый отбор стал самым важным, говорит Маркус, но командир долго отказывался принять участие в отборе людей, пробыл несколько часов в первый день и просто уехал домой, "потому что ему надоело". За эти три дня отборов были закрыты все потребности подразделения в личном составе, поэтому объявленный набор в других городах отменили.

После того, как кандидатов отобрали, их начали оформлять, но по словам Валерия Маркуса, командир начал саботировать оформление людей, которых отобрал, хамил им и оскорблял, и каждому, даже без надобности, заявлял всем, что "Маркус здесь никто" и все их ожидания — их фантазии. И из-за этого в подразделение не попали несколько десятков человек с боевым опытом.

Он также отметил, что командование из Генштаба начало настаивать, чтобы они брали тех, кого "мобилизовали" на улице. Создателям "Магуры" это не понравилось, впрочем, "их никто не спрашивал", поэтому в новое подразделение попали "аватары".

Создатели бригады организовали обучение с иностранными инструкторами для новобранцев, заручились поддержкой главкома Валерия Залужного. До этого презентовали ему свою стратегию и 4 часа рассказывали ему о своем проекте. Залужный пригласил их на еще одну встречу и Маркус с Шаламагой пришли и заявили, что готовы формировать полк.

Также Маркус заявил, что использовал каждый повод, который ему попадался, чтобы упомянуть о Шаламаге в информпространстве.

"Часто даже смс, который Иван Михайлович Шаламага отправлял высшему командованию, тоже писали мы. Если коротко, то Иван Михайлович Шаламага — это результат коллективного труда многих людей. Мы придумали Ивана Михайловича Шаламагу и его подвиги", — говорит он.

Маркус о Шаламаге — Часть вторая: "Борьба"

Во второй части Валерий Маркус рассказал, что во время совещания по поводу формирования их полка, где выступал Шаламага, ему было стыдно за его доклад, потому что он не приготовился должным образом, поручив подготовить презентацию человеку, который не умеет этого делать — продавать и вести переговоры. В частности, он озвучил информацию, которую нельзя было озвучить.

"Я хотел, чтобы этот стыд наконец закончился. После этого доклада нас разнесли в хлам даже те, кто поддерживал", — рассказал Маркус.

Далее Шаламаге сообщили, что его командиром полка не поставят.

Также Валерий Маркус рассказал, что впоследствии имел разговор с Иваном Шаламагой, где указал все его ошибки, в частности, что он не был активным при создании полка, нарушает договоренности, не держит слово, опаздывает на встречи, оскорбляет людей и не благодарит их за сделанную работу, ведет себя как самодур, и за 4 месяца ни разу ни с кем не посоветовался.

Маркус заявил, что Шаламага сформулировал у себя в голове, что Маркус на себя слишком много взял.

"За все это время он не научился работать в команде. Он всегда разбирался во всем лучше всех. Доходило до того, что он анестезиологу рассказывал, как работать с физраствором", — рассказал Валерий Маркус.

Летом 2023 года командиром бригады назначили 28-летнего Александра Сака. Его познакомили с фондом, наработками, личным составом. Он, по словам Маркуса, все воспринял скептически. Военный рассказал, что в первый день Сака в должности комбрига произошло событие, которое его очень сильно зацепило — фонд собрал средства на 50 иностранных автомобилей Toyota Hilux.

"Сак принял решение отдать генералу наш Hilux. Я об этом узнал и сразу пошел к нему в кабинет. Меня возмутила наглость, с которой он со старта начал распоряжаться имуществом, которое было организовано такими усилиями. Речь идет не о перемещении техники между нашими подразделениями, речь идет о лишении наших подразделений техники в угоду отношениям с генералом", — возмутился Маркус.

Он добавил, что эти машины они организовали по собственной инициативе за средства доноров, но технику дало не государство — это помощь от людей. Маркус заявил, что долгое время они не ставили эти машины на баланс, чтобы их не забрала 30-я бригада, к которой они раньше принадлежали, а поставили на баланс только когда стали полком.

"И этот человек так разбазаривал наше имущество", — сказал военный.

Как рассказал Маркус, в это время Иван Шаламага находился за границей и тогда "всем работать было легче", а работа по всем направлениям шла гладко и спокойно.

Сак между тем пытался быть хорошим командиром бригады, по словам Маркуса, но он не научился управлять людьми с интеллектом, которые не имели боевого опыта.

Шаламага в свою очередь, по словам Маркуса, успел со всеми поссориться до июня 2023 года, причем конфликты у него были не военного характера, или личным и использовал служебное положение, чтобы доставать людей. При этом никогда не наказывал тех офицеров, кто оскорблял солдат.

Маркус против Шаламаги — Часть третья: "Компромисс"

В третьей части видео Валерий Маркус заявил "со всей ответственностью", что если бы не Благотворительный фонд Markus Foundation, бригады бы не было. Фонд занимался мобилизацией, поддержкой семей погибших, вел переговоры по вооружению, помогал в работе над реформами и тому подобное. Он отмечал, что к фонду командование относилось никак, или как к ресурсу.

Валерий Маркус рассказал, что заворачивал отдельные запросы, которые в созданный им фонд, которое писало командование 47-й бригады.

"Сами запросы, это было нечто. Как они пытались разбрасываться вашими деньгами, вызывало у меня отдельные ощущения", — сказал Валерий Маркус.

Он вспомнил, как однажды Иван Шаламага запросил у Фонда закупку оборудования для снайперов — он выбрал самое дорогое, которое нашел в Гугле. Речь шла о приобретении метеостанции на 10 тысяч долларов. Такие метеостанции уже были на складе, но руководитель даже не поинтересовался тем, что есть на складе.

"От одного случая я не мог удержать смех. Для обустройства ОКП для командования бригады у Фонда попросили вантуз. Я попытался объяснить, что люди не просто кому-то донатят. Я собираю средства под свою ответственность благодаря своей репутации, наработанной за много лет, а вы конвертируете эту репутацию в вантуз", — рассказал Валерий Маркус.

Также он привел случай, когда Шаламага по личным причинам настаивал на переводе одного бойца в танкисты. Боец тогда работал в совсем другом подразделении, его командиры выступили против перевода и написали обращение к Шаламаге. Маркусу он свое решение обосновал тем, что хочет перевести бойца, потому что ему "не нравится эта должность".

Также в видео есть свидетельства бойцов, которые рассказали, как их били и унижали командиры, что Маркус назвал неприемлемым в современной украинской армии.

Также Маркус заявил, что Шаламага обвинил его в пиаре на бригаде, хотя собственно тот благодаря своей медийности и раскрутил "Магуру", и начал пытаться его устранить.

Завтра, 12 декабря, Валерий Маркус обещал выложить 4-ю часть своей истории.

Напомним, что экс-главный сержант 47-й ОМБр "Магура" Валерий Маркус впервые рассказал о причинах своего публичного молчания. Он утверждает, что некомпетентность и персональные амбиции командования были причинами конфликта. Замкомандира бригады Иван Шаламага на момент публикации материала не комментировал обвинения.