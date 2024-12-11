Маркус і Шаламага: з чого почався конфлікт бійців 47-ї ОМБр "Маґура" та що відомо про комбата

Іван Шаламага з 2018 року брав участь у бойових діях проти гібридних підрозділів РФ на Донбасі. Згодом він став наймолодшим командиром батальйону, потім перейшов на посаду заступника командира 47-ї бригади ЗСУ, а зараз його діяльність критикує побратим Валерій Маркус.

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11 грудня боєць 47-ї бригади ЗСУ Валерій Магура почав публікувати відео, в яких розповідає про свій погляд на діяльність нинішнього заступника командира Івана Шаламагу. Обидва військових восени та влітку 2022 року створювали штурмовий підрозділ нового типу, в який брали лише мотивованих кандидатів для подальшої підсиленої підготовки та озброєння. Шаламага в одному з тодішніх інтерв'ю погодився, що використовував медійність Маркуса, який відповідав за набір потрібних людей. Фокус зібрав інформацію про кар'єру Шаламаги і про конфлікт, про який почав розповідати Маркус.

Шаламага - про створення нового батальону Магура і про Маркуса

Іван Шаламага — біографія

Іван Шаламага (позивний "Бескид") — 27-річний український військовий, майор, наймолодший командир батальйону в історії ЗСУ, який у грудні 2024 року перебуває на посаді заступника командира 47-ї бригади "Маґура". Шаламага народився на Львівщині, отримав професійну військову освіту і вже у 2018 році опинився на лінії розмежування на Донбасі, де на той час відбувалась Антитерористична операція, розповіли на порталі "Спільно". Перший воєнний досвід отримав у званні лейтенанта — командував взводом, а потім ротою, 30-ї окремої механізованої бригади ім. Костянтина Острозького. Місця, в яких воював Іван, — Світлодарська дуга, Попасна, Новолуганське, Зайцеве. У 2021 році тодішній президент України вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня.

У перші дні повномасштабного вторгнення Шаламага був капітаном, згодом отримав звання майора. У 2022 році разом із Валерієм Маркусом почалось створення нового штурмового підрозділу — 47 окремого батальйону. У батальйоні Іван став командиром, а Валерій — старшим сержантом. Один з перших боїв підрозділу — оборона Вуглегірської ТЕС у місті Світлодарськ Донецької області, написали на порталі. У листопаді 2022 року батальйон став окремою механізованою бригадою "Маґура", а Шаламага обійняв посаду заступника командира. Командиром бригади тоді й сьогодні є Олександр Сак.

На сторінці Facebook бійця є низка особистих фото з родиною та з відпочинку, та фото у військовій формі. Одне з останніх повідомлень — серпневий допис про народження ще одного сина. Конфлікт, про який розповів Валерій Маркус, військовий не коментує.

Іван Шаламага — фото за грудень 2023 року Фото: Facebook Іван Шаламага — фото за липень 2022 року Фото: Facebook

Шаламага і Маркус

Весною та влітку 2022 року Шаламага та Маркус почали формувати новий батальйон у складі ЗСУ, застосовуючи особливі принципи — оцінювали, наприклад, і мотивацію, і фізичний стан. В інтерв'ю, яке з'явилось 10 серпня того ж року на YouTube "5 каналу", Іван розповів про деталі підготовки. З його слів, майбутніх командирів вчили, наприклад, лідерству, а рядових — тактичній медицині, інженерній та вогневій підготовці, тактиці, спеціальним дисциплінам.

Серед іншого, журналістка поцікавилась, чи не заважала командиру "медійність Валерія Маркуса". Військовий відповів, що не заважала, оскільки кожен виконує свою роль у створенні батальйону, а Маркус має більше досвіду саме у цьому напрямі.

"Ти як командир, як менеджер, розставляєш кожну людину на якісь ключові посади. Валерій займається особовим складом. Він займався в цивільному житті медійністю, а це те, на що дивиться суспільство. Він тут набув певного авторитету, здобув певну аудиторію, тож він може підтягувати людей", — сказав Шаламага.

Пояснення Маркуса у 2024 році

11 грудня 2024 року Валерій Маркус опублікував серію відео, в яких розповів історію конфлікту з Іваном Шаламагою. Фокус писав про події, які сталися влітку 2023 року. Маркус опублікував заяву з прохання перевести на нижчу посаду в механізованій бригаді. Водночас він скаржився на дії командира: ім'я приховано, але зчитувалося, що ідеться саме про Шаламагу.

У першому відео, під назвою "Мрія", Маркус розповів про історію створення 47-го штурмового батальйону. З його слів, причина конфлікту з тодішнім командиром — некомпетентність і персональні амбіції. Валерій заявив, що концепція нового підрозділу — це повністю його ідея, яка потім втілювалася майже без участі Шаламаги. Крім того, він помітив заздрість і непорядність: наприклад, у одному випадку йшлося про привласнення майна полеглого бійця, як чути на відео.

У другій частині, "Боротьба", боєць розповів про процес формування полку. Процес почався з доповіді перед командуванням, яку мав зробити Шаламага. Маркус заявив, що йому було соромно чути цю доповідь, оскільки командир не підготувався і виступив провально, наче школяр, не вивчивши уроків. Крім того, згадав про командирів, які неетично поводилися, грубили підлеглим, і про створення середовища, сприятливого до корупції.

Магура і Шамана - другам частина розповіді під назвою "Боротьба"

У третій частині, "Компроміс", Валерій почав з того, що навів фрагмент спілкування з журналісткою західного видання. Чути, як він наголошує, що головним у статті має бути Шаламага. Після цього ідеться про створення спеціального фонду, який акумулював гроші на потреби підрозділу, про проблеми із закупівлями снайперських гвинтівок, метеостанцій. Вартість була неприйнятно великою, чути на відео.

Магура і Шамана - третя частина розповіді під назвою "Компроміс"

Четверта частина з назвою "Прийняття" на момент публікації статті ще не вийшла.

Зазначимо, раніше командир 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Сак уже реагував на заяви Маркуса щодо Шаламаги. Військовий заявив, що військові не повинні виносити суперечки у публічний простір, бо їм разом слід "примножити зусилля для спільної боротьби".

Нагадуємо, 11 грудня Валерій Маркус анонсував усі деталі про причини, які примусили його відмовитися від посади сержанта в "Маґурі".