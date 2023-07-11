Майстер-сержант 47 ОМБр Маркус захотів перевестися на нижчу посаду (фото)

За словами українського військового Валерія Маркуса, він хоче стати командиром бойової машини через нібито некомпетентність командування, яке, як він стверджує, не дозволяє побудувати військову частину відповідно до цінностей, задекларованих бійцями.

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Майстер-сержант 47 ОМБр Валерій Маркус написав рапорт із проханням перевести його на нижчу посаду. Про це він повідомив у себе в Telegram.

За словами Маркуса, рішення він ухвалив сам без тиску з боку. Він заявив, що незадоволений тим, як розвивається його бригада.

"Я категорично не згоден із рішеннями щодо застосування та розвитку 47 бригади. Побудувати військову частину за тими цінностями, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію чи виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді майстра-сержанта бригади більше не вважаю доцільним", — написав він.

Також, як заявляє боєць, він не може залишити своїх людей і хоче бути ближче до них на полі бою.

Крім того, Маркус опублікував фотографію рапорту, в якому йдеться, що він просить понизити його на посаді через нібито "приниження роботи сержантського корпусу". Військовий попросив, що його перевели на посаду командира бойової машини.

Валерій Маркус захотів перевестися на нижчу посаду

Хто такий Валерій Маркус

Український військовий, ветеран, письменник і блогер. У 2018-му році опублікував книгу "Сліди на дорозі". З 2022 року — майстер-сержант 47 окремої механізованої бригади "Магура". Потім 10 листопада був нагороджений медаллю "За особливу службу ІІІ ступеня".

Нагадаємо, що 4 липня ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун записав відео, де повідомив, що 47-та бригада ЗСУ "Магура" зазнає на фронті величезних втрат. Валерій Маркус заявив, що це не так. За його словами, у 47 ОМБр цінують життя кожного солдата, а відсоток втрат під час активних штрумів на Запоріжжі є нижчим навіть за той, який передбачали в Генштабі.