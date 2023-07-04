Експрокурор Піскун заявив про шалені втрати у 47-й бригаді: Маркус назвав кількість (відео)

Головний сержант бригади "Маґура" заявляє, що у них цінують життя кожного солдата, а відсоток втрат під час активних штрумів на Запоріжжі нижчий навіть від того, який передбачали у Генштабі.

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Ексгенеральний прокурор України Святослав Піскун записав відео, де повідомив, що 47-ма бригада ЗСУ "Маґура" зазнає на фронті шалених втрат, а його брат, який там служить, через це вже втретє переходить у повністю оновлений підрозділ. Головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус, щоб розвіяти чутки, прокоментував втрати підрозділу.

За інформацією Святослава Піскуна, солдатів посилають на мінні поля, а його брат пише йому "Скільки ж можна нас вбивати?" Піскуна, зокрема, обурило, що Валерій Маркус днями зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським і нібито отримав з рук президента чергову нагороду.

"Мені приємно, що це молодий, симпатичний у Києві отримує ордени. Я йому хочу сказати, що вчора в нього пів частини поклали. Хай їде на війну з новим орденом", — сказав Піскун.

Валерій Маркус назвав розповідь Піскуна підіграванням російській пропаганді, а поширену інформацію про втрати у підрозділі неправдивою.

"Дуже багато бруду, породженого росіянами, ллється на нашу бригаду. Бог з ними, тими росіянами, ми їх всіх вб'ємо. Українці — ось це страшно. Це відео — концентрат маячні і апофеоз усього тупого, що я чув про бригаду останнім часом. Якби це було правдою, в усіх військкоматах було б розпорядження про доукомплектування нас людьми. Цього немає. Якщо ви прийдете в військкомат, ви не зможете призватися в нашу частину, бо в них немає наказу щодо укомплектування нас людьми", — сказав Маркус.

Він додав, що поки триває війна, заборонено називати кількість втрат у підрозділі, але у Генштабі йому дозволили назвати відсоток втрат.

"Якщо всіх наших загиблих більш ніж місяць щоденних штурмів, додати до зниклих безвісти — ми їх усіх порахуємо до вбитих — ця цифра складе менше 2% за більш ніж місяць щоденних штурмових дій. Для порівняння, на час виконання нами операцій прораховували 14% втрат на день, а в нас менше 2% за місяць. В нашій бригаді бережуть людей. Цей факт підтверджений цифрами, а не голослівними заявами. Потім колись мої слова ви зможете перевірити. У нас навіть якщо всіх поранених порахувати, у нас такого відсотка (14%) навіть за місяць не набіжить", — сказав Маркус.

Хто такий Валерій Маркус

Валерій Маркус – головний майстер-сержант 47 окремої механізованої бригади "Маґура". Він брав участь у війні проти РФ від 2014 року. Також український захисник отримав визнання як письменник і мандрівник.

Нагадаємо, що 13 червня Валерій Маркус повідомив про запеклі бої 47-ї бригади ЗСУ. За його словами, окупанти за добу втратили 100 солдатів. Втрати 47-ї бригади склали 5 загиблих, тоді як російські пропагандисти стверджували про 350 загиблих.

Раніше повідомлялося, що 15 листопада в Україні з'явилася 47-а бригада ЗСУ, було завершено весь бюрократичний процес.