Мастер-сержант 47 ОМБр Маркус захотел перевестись на низшую должность (фото)

По словам украинского военного Валерия Маркуса, он хочет стать командиром боевой машины из-за якобы некомпетентности командования, которое, как он утверждает, не разрешает построить воинскую часть согласно ценностям, декларируемым бойцами.

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Мастер-сержант 47 ОМБр Валерий Маркус написал рапорт с просьбой перевести его на низшую должность. Об этом он сообщил у себя в Telegram.

По словам Маркуса, решение он принял сам без давления со стороны. Он заявил, что недоволен тем, как развивается его бригада.

"Я категорически не согласен с решениями по применению и развитию 47 бригады. Построить воинскую часть по тем ценностям, которые мы декларировали в начале ее создания, нам не разрешили. Повлиять на ситуацию или исправить больше возможности не имею. Мое пребывание в должности мастера-сержанта бригады больше не считаю целесообразным", — написал он.

Также, как заявляет боец, он не может оставить своих людей и хочет быть ближе к ним на поле боя.

Кроме того, Маркус опубликовал фотографию рапорта, в котором говорится, что он просит понизить его в должности из-за якобы "унижения работы сержантского корпуса". Военный попросил, что его перевели на должность командира боевой машины.

Валерий Маркус захотел перевестись на низшую должность

Кто такой Валерий Маркус

Украинский военный, ветеран, писатель и блогер. В 2018-м году опубликовал книгу "Следы на дороге". С 2022 года — мастер-сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура". Затем 10 ноября был награжден медалью "За особенную службу ІІІ степени".

Напомним, что 4 июля экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун записал видео, где сообщил, что 47-я бригада ВСУ "Магура" несет на фронте огромные потери. Валерий Маркус заявил, что это не так. По его словам, в 47 ОМБр ценят жизнь каждого солдата, а процент потерь во время активных штрумов на Запорожье ниже даже того, который предусматривали в Генштабе.