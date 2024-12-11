Маркус и Шаламага: с чего начался конфликт бойцов 47-й ОМБр "Магура" и что известно о комбате

Иван Шаламага с 2018 года участвовал в боевых действиях против гибридных подразделений РФ на Донбассе. Позже он стал самым молодым командиром батальона, затем перешел на должность заместителя командира 47-й бригады ВСУ, а сейчас его деятельность критикует побратим Валерий Маркус.

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11 декабря боец 47 бригады ВСУ Валерий Магура начал публиковать видео, в которых рассказывает о своем взгляде на деятельность нынешнего заместителя командира Ивана Шаламагу. Оба военных осенью и летом 2022 года создавали штурмовое подразделение нового типа, в которое брали только мотивированных кандидатов для дальнейшей усиленной подготовки и вооружения. Шаламага в одном из тогдашних интервью согласился, что использовал медийность Маркуса, который отвечал за набор нужных людей. Фокус собрал информацию о карьере Шаламаги и о конфликте, о котором начал рассказывать Маркус.

Шаламага — о создании нового батальона Магура и о Маркусе

Иван Шаламага — биография

Иван Шаламага (позывной "Бескид") — 27-летний украинский военный, майор, самый молодой командир батальона в истории ВСУ, который в декабре 2024 года находится в должности заместителя командира 47-й бригады "Магура". Шаламага родился на Львовщине, получил профессиональное военное образование и уже в 2018 году оказался на линии разграничения на Донбассе, где в то время проходила Антитеррористическая операция, рассказали на портале "Спільно". Первый военный опыт получил в звании лейтенанта — командовал взводом, а затем ротой, 30-й отдельной механизированной бригады им. Константина Острожского. Места, в которых воевал Иван, — Светлодарская дуга, Попасная, Новолуганское, Зайцево. В 2021 году тогдашний президент Украины вручил орден "За мужество" III степени.

В первые дни полномасштабного вторжения Шаламага был капитаном, позже получил звание майора. В 2022 году вместе с Валерием Маркусом началось создание нового штурмового подразделения — 47-го отдельного батальона. В батальоне Иван стал командиром, а Валерий — старшим сержантом. Один из первых боев подразделения — оборона Углегорской ТЭС в городе Светлодарск Донецкой области, написали на портале. В ноябре 2022 года батальон стал отдельной механизированной бригадой "Магура", а Шаламага занял должность заместителя командира. Командиром бригады тогда и сегодня является Александр Сак.

На странице Facebook бойца есть ряд личных фото с семьей и с отдыха, и фото в военной форме. Одно из последних сообщений — августовское сообщение о рождении еще одного сына. Конфликт, о котором рассказал Валерий Маркус, военный не комментирует.

Иван Шаламага — фото за декабрь 2023 года Фото: Facebook Иван Шаламага — фото за июль 2022 года Фото: Facebook

Шаламага и Маркус

Весной и летом 2022 года Шаламага и Маркус начали формировать новый батальон в составе ВСУ, применяя при этом особые принципы — оценивали, например, и мотивацию, и физическое состояние. В интервью, которое появилось 10 августа того же года на YouTube "5 канала", Иван рассказал о деталях подготовки. По его словам, будущих командиров учили, например, лидерству, а рядовых — тактической медицине, инженерной и огневой подготовке, тактике, специальным дисциплинам.

Среди прочего, журналистка поинтересовалась, не мешала ли командиру "медийность Валерия Маркуса". Военный ответил, что не мешала, поскольку каждый выполняет свою роль в создании батальона, а Маркус имеет больше опыта именно в этом направлении

"Ты как командир, как менеджер, расставляешь каждого человека на какие-то ключевые должности. Валерий занимается личным составом. Он занимался в гражданской жизни медийностью, а это то, на что смотрит общество. Он в этом направлении получил определенный авторитет, получил определенную аудиторию, и он может подтягивать людей", — сказал Шаламага.

Объяснение Маркуса в 2024 году

11 декабря 2024 года Валерий Маркус опубликовал серию видео, в которых рассказал историю конфликта с Иваном Шаламагой. Фокус писал о событиях, которые произошли летом 2023 года. Маркус опубликовал заявление с просьбой перевести на более низкую должность в механизированной бригаде. При этом он жаловался на действия командира: имя скрыто, но считывалось, что речь идет именно о Шаламаге.

В первом видео, под названием "Мечта", Маркус рассказал об истории создания 47-го штурмового батальона. По его словам, причина конфликта с тогдашним командиром — некомпетентность и персональные амбиции. Валерий заявил, что концепция нового подразделения — это полностью его идея, которая затем воплощалась почти без участия Шаламаги. Кроме того, он заметил зависть и непорядочность: например, в одном случае речь шла о присвоении имущества павшего бойца, слышно на видео.

Во второй части, "Борьба", боец рассказал о процессе формирования полка. Процесс начался с доклада перед командованием, который должен был сделать Шаламага. Маркус заявил, что ему было стыдно слышать этот доклад, поскольку командир не подготовился и выступил провально, как школьник, не выучивший уроков. Кроме того, упомянул о командирах, которые неэтично вели себя, грубили подчиненным, и о создании среды, благоприятной для коррупции.

Магура и Шамана — вторая часть рассказа под названием "Борьба"

В третьей части, "Компромисс", Валерий начал с того, что привел фрагмент общения с журналисткой западного издания. Слышно, как он подчеркивает, что главным в статье должен быть Шаламага. После этого идет рассказ о создании специального фонда, который аккумулировал деньги на нужды подразделения, о проблемах с закупками снайперских винтовок, метеостанций. Стоимость была неприемлемо велика, слышно на видео.

Магура и Шамана — третья часть рассказа под названием "Компромисс"

Четвертая часть с названием "Принятие" на момент публикации статьи еще не вышла.

Отметим, ранее командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Сак уже реагировал на заявления Маркуса относительно Шаламаги. Военный заявил, что военные не должны выносить споры в публичное пространство, и им вместе следует "приумножить усилия для совместной борьбы".

Напоминаем, 11 декабря Валерий Маркус анонсировал все детали о причинах, которые заставили его отказаться от должности сержанта в "Магуре".