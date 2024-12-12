"Ображений хлопчик": у "Магурі" дали відповідь на звинувачення Маркуса

У бригаді не можна було бути звичайним військовослужбовцем, розповіла пресофіцерка 47 ОМБр Анастасія Блищик. За її словами, потрібно було бути або "людиною Маркуса", або "людиною Шаламаги".

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Вперше за 1,5 роки вже колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус опублікував відео, у якому розкритикував керівництво військового формування. Пресофіцерка 47 ОМБр Анастасія Блищик у соцмережі Facebook відреагувала на критику.

Блищик наголосила, що не може ігнорувати заяви Маркуса, адже, за її словами, він поводиться як хлопчик, якого образили.

Анастасія Блищик розповіла, що долучилася до бригади два роки тому, 4 грудня 2022 року. Під час другої зустрічі, запевняє пресофіцерка, Маркус попросив її вимкнути телефон та розповів "як він знімав з посади командира полку, про суперечки з Іваном Шаламагою й про те, що командир бригади – це просто людина, яка стоїть на посаді".

Анастасія Блищик

Військова здивувалася, адже сержант довірив їй, фактично новій людині у підрозділі, конфіденційну інформацію. Анатасія Блищик припустила, що Валерій Маркус міг зробити це спеціально, аби "бути лідером в очах новобранців" й сформувати групу "своїх людей".

На той момент не можна було бути звичайним військовослужбовцем, наголосила Блищик, пояснивши, що потрібно було бути або "людиною Маркуса", або "людиною Шаламаги" й ці "категорії" уникали "людей" свого опонента.

"Я на той момент продовжила займати нейтральну сторону та чимдуж хотіла примирення двох творців "Маґури", на чому ж акцентувала під час кожної зустрічі з Валерієм", – розповіла Блищик.

Під час формування підрозділу вона порадила Маркусу зайнятися справами бригади, через що, за її словами, "була записана у список ворогів".

Через 1,5 місяці формування бригади, тобто 2 січня 2023 року, були створені сторінки 47-ї ОМБр у соцмережах, але у Telegram, Facebook та Instagram головним адміністратором був Маркус, якому, як стверджує Блищик, було важливо мати медійну складову.

Вона наголосила, що в усіх бригадах подібні сторінки створюються під новий номер, аби у разі переводу, демобілізації чи загибелі їх можна було передати новим людям для роботи.

У червні, коли вже тривав контрнаступ, у бригади з'явився продюсер на посаді начальника пресслужби бригади який, за словами Блищик, не виявився "прихильником Маркуса".

Валерій Маркус

"Насправді це прекрасна, освічена, творча та врівноважена людина, з якою ми швидко знайшли мову. І я рада, що після пів року служби в 47-й бригаді, він вже зайняв дуже поважну посаду та розвивається поза бригадою, доносячи дуже важливі меседжі. До речі, інформацію на сторінках Маркуса про те, що ми вимушені створити нові, оприлюднив саме цей продюсер, який залишався ще там в адмінах. І на його прохання передати повний доступ до старих сторінок – він отримав відмову від блогера", — розповіла Блищик.

Військова поінформувала, що над сторінкою 47-ї бригади працювали лише 3 людини, але за пів року телеграм-канал вже мав 50 тисяч підписників, а "Маґура" стала третьою в рейтингу бригадних сторінок.

"Ми нарешті змогли показати гідних людей та продовжуємо робити це нині. Але найголовніше — нас почав поважати навіть ворог. І це також заслуга пресслужби бригади та воїнів, завдяки яким ми можемо демонструвати ці бої", — підкреслила пресофіцерка.

Анастасія Блищик зауважує, що вона не підтримала блогера й саме за це він піддає її хейту. Причому, додала вона, навіть не з власної ініціативи.

Нагадаємо, відео Валерій Маркус розповідав про створення 47-ї бригади та фонду Markus Foundation, набір добровольців та участь у цьому процесі Івана Шаламаги.

Командир 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Сак відреагував на заяви Маркуса щодо Шаламаги. Військовий заявив, що військові не повинні виносити суперечки у публічний простір, бо їм разом слід "примножити зусилля для спільної боротьби".

Також Фокус писав, з чого почався конфлікт бійців 47-ї ОМБр "Маґура".