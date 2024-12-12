"Обиженный мальчик": в "Магуре" дали ответ на обвинения Маркуса

В бригаде нельзя было быть обычным военнослужащим, рассказала пресс-офицер 47 ОМБр Анастасия Блищик. По ее словам, нужно было быть или "человеком Маркуса", или "человеком Шаламаги".

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Впервые за 1,5 года уже бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус опубликовал видео, в котором раскритиковал руководство военного формирования. Пресс-офицер 47 ОМБр Анастасия Блищик в соцсети Facebook отреагировала на критику.

Блищик подчеркнула, что не может игнорировать заявления Маркуса, ведь, по ее словам, он ведет себя как мальчик, которого обидели.

Анастасия Блищик рассказала, что присоединилась к бригаде два года назад, 4 декабря 2022 года. Во время второй встречи, уверяет пресс-офицер, Маркус попросил ее выключить телефон и рассказал "как он снимал с должности командира полка, о спорах с Иваном Шаламагой и о том, что командир бригады — это просто человек, который стоит на должности".

Анастасия Блищик

Военная удивилась, ведь сержант доверил ей, фактически новому человеку в подразделении, конфиденциальную информацию. Анатасия Блищик предположила, что Валерий Маркус мог сделать это специально, чтобы "быть лидером в глазах новобранцев" и сформировать группу "своих людей".

На тот момент нельзя было быть обычным военнослужащим, отметила Блищик, объяснив, что нужно было быть или "человеком Маркуса", или "человеком Шаламаги" и эти "категории" избегали "людей" своего оппонента.

"Я на тот момент продолжила занимать нейтральную сторону и изо всех сил хотела примирения двух создателей "Магуры", на чем акцентировала во время каждой встречи с Валерием", — рассказала Блищик.

Во время формирования подразделения она посоветовала Маркусу заняться делами бригады, из-за чего, по ее словам, "была записана в список врагов".

Через 1,5 месяца формирования бригады, то есть 2 января 2023 года, были созданы страницы 47-й ОМБр в соцсетях, но в Telegram, Facebook и Instagram главным администратором был Маркус, которому, как утверждает Блищик, было важно иметь медийную составляющую.

Она подчеркнула, что во всех бригадах подобные страницы создаются под новый номер, чтобы в случае перевода, демобилизации или гибели их можно было передать новым людям для работы.

В июне, когда уже шло контрнаступление, у бригады появился продюсер на должности начальника пресс-службы бригады который, по словам Блищик, не оказался "сторонником Маркуса".

Валерий Маркус

"На самом деле это прекрасный, образованный, творческий и уравновешенный человек, с которым мы быстро нашли язык. И я рада, что после полугода службы в 47-й бригаде, он уже занял очень важную должность и развивается вне бригады, донося очень важные месседжи. Кстати, информацию на страницах Маркуса о том, что мы вынуждены создать новые, обнародовал именно этот продюсер, который оставался еще там в админах. И на его просьбу передать полный доступ к старым страницам — он получил отказ от блогера", — рассказала Блищик.

Военная сообщила, что над страницей 47-й бригады работали всего 3 человека, но за полгода телеграмм-канал уже имел 50 тысяч подписчиков, а "Магура" стала третьей в рейтинге бригадных страниц.

"Мы наконец смогли показать достойных людей и продолжаем делать это сейчас. Но самое главное — нас начал уважать даже враг. И это также заслуга пресс-службы бригады и воинов, благодаря которым мы можем демонстрировать эти бои", — подчеркнула пресс-офицер.

Анастасия Блищик отмечает, что она не поддержала блогера и именно за это он подвергает ее хейту. Причем, добавила она, даже не по собственной инициативе.

Напомним, видео Валерий Маркус рассказывал о создании 47-й бригады и фонда Markus Foundation, набор добровольцев и участие в этом процессе Ивана Шаламаги.

Командир 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Сак отреагировал на заявления Маркуса относительно Шаламаги. Военный заявил, что военные не должны выносить споры в публичное пространство, потому что им вместе следует "приумножить усилия для совместной борьбы".

Также Фокус писал, с чего начался конфликт бойцов 47-й ОМБр "Магура".