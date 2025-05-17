Комбат 47-ї бригади ЗСУ подав рапорт на звільнення: причиною назвав "дебільні накази" (фото)

Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади. Він звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідний рапорт написано, сподіваюся мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам", — написав військовий.

Допис Олександра Ширшина про звільнення (фото: скриншот з Facebook)

За його словами, за час служби на Курському напрямку "дебільніших задач, як на поточному напрямку, не отримував".

"Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні – догани, розслідування, накладання стягнень", — відзначає комбат і грубо "послав".

Він переконаний, що "політичні" ігри і оцінка реального стану справ "не відповідає ні дійсності, ні можливостям", додаючи, що відповідальні особи "загралися". Наприкінці свого допису військовий позначив Генштаб ЗСУ.

"Дякую, Генеральний штаб ЗСУ! Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконувати ваші задачі", — завершив свій допис Ширшин.

Скандали довкола 47-ї бригади ЗСУ "Маґура"

Це військове з'єднання вже неодноразово опинялося в центрі скандалу, яке висвітлювали ЗМІ. Зокрема, в липні 2023 року відбувся конфлікт сержанта Валерія Маркуса і замкомандира частини.Тоді комбриг 47-ї ОМБР Олександр Сак заявив, що зараз не час для конфліктів і бійці бригади мають об'єднатися заради перемоги

Пізніше, в грудні 2024 року вже колишній сержант цієї бригади Валерій Маркус розповів деталі конфлікту з командуванням. Також у серії відео військовий розповів про низку інших епізодів щодо забезпечення, медичної допомоги та коштів.

Згодом у самому підрозділі відреагували на звинувачення Маркуса. У "Магурі" назвали їхнього військового "ображеним хлопчиком", який намагався діяти винятково з власних інтересів.