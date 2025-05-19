"Не жаліємося й не виносимо сміття з хати": "Мадяр" розкритикував комбата "Маґури" на тлі скандалу зі звільненням

Командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді засудив публічні заяви командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина, який подав рапорт на звільнення через "дебільні накази". Бровді дорікнув Ширшину, що публічна критика командування "працює на руку ворогу".

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Свою реакцію на слова комбата "Маґури" Бровді виклав у Telegram-каналі "Мадяр" увечері 18 травня.

Військовий пояснив, що кожен комбат 414 бригади та заступники "не є кадровими військовими", однак кожен із них є "батьком та ментором" своєї бригади.

"Ми вирішуємо усі питання на лінійному рівні, у діалозі та консультаціях. Займаємо чітку позицію з приводу прилітаючих безглуздих задач, але завжди пропонуємо обґрунтовану альтернативну, більш робочу версію", — зазначив Бровді.

Скріншот | Роберт "Мадяр" Бровді

За словами Бровді, кожен солдат має можливість сконтактуватися з комбригом, особливо щодо тих питань, які потребують "втручання".

"Ми не жаліємося і не виносимо сміття з хати. Розбираємо те сміття у стодолі бригади — тоді й виносити нічого", — зазначив військовий.

Також Бровді додав, що не зміг знайти у мережі позиції комбрига.

"Я не знайшов у мережі позиції комбрига, можливо, погано шукав, і вона є. А, можливо, це просто опущені руки чи неспроможність обґрунтувати та відстояти власну позицію", — написав Бровді.

За словами військового, у будь-якому випадку, нічого не може виправдати ані факту демаршу, ані його публічного виставлення напоказ, адже "працює на руку ворогу".

"В будь-якому випадку, форму оприлюднення демаршу засуджую, і нехай це залишиться моєю субʼєктивною думкою", — наголосив Бровді.

Скандал зі звільненням комбата "Маґури": що відомо

Про звільнення командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґури" Олександра Ширшина стало відомо 17 травня, коли військовий оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення про це й вказав причини. Ширшин звинуватив командування в "дебільних наказах", а також невиправданій втраті людей.

18 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що буде вивчати всі факти та обставини звільнення військово, визначаючи проблеми усередині бригади, про які наголошував Ширшин. За результатами перевірки пообіцяли ухвалити рішення.