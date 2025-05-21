"Життями розпоряджаються, наче грошима": комбат 47-ї бригади "Маґура" Ширшин пояснив свою заяву

Командир 1-го механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ Олександр Ширшин розповів, чому написав пост у соцмережах з критикою командування. Він говорить, що зробив це тому, що його численні офіційні і неофіційні звернення були проігноровані.

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Про це він розповів у своїй публікації в соцмережі.

Олександр Ширшин зізнається, що не очікував такого резонансу від своєї заяви і подякував всім за підтримку.

"Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся із задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталось неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйону і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат", — пише комбат.

Він наголосив, що з приводу таких задач і до того, як вийти у публічний простір він неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях їхнього командування, але майже всі звернення були проігноровані, крім одного, завдяки командиру 117 бригади.

"Через відсутність належного реагування, написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості. Ніколи не вимагав відставки Головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині. Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики "підтримати Головкома ЗСУ" і "не виносити сміття з хати" від лояльних до "військової еліти" осіб та підрозділів", — говорить Ширшин.

Комбат акцентував на тому, що ніколи не виступав щодо того, щоб припинити воювати і підтримував Курську операцію і її реалізацію на перших етапах.

"Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху з словами: "Хлопці! Мені було за честь з вами воювати!" Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази. Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності", — зауважив Олександр Ширшин.

Він резюмував, що саме це і неможливість, визначеним порядком, достукатись до командування щодо збереження боєздатності його підрозділу і життя його людей спонукало мене висвітлити проблему публічно.

"Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від ГШ, сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій", — написав Ширшин.

Заяви Ширшина: що відомо

Нагадаємо, що 17 травня командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Маґура" Олександр Ширшин повідомив, що подав рапорт про звільнення з посади. Він звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей.

Після цього його розкритикувала низка військових за те, що "виніс сміття з хати". Командир 414-ї ОБПС ЗСУ "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді засудив публічні заяви Ширшина. Він дорікнув, що публічна критика командування "працює на руку ворогу".

У Генштабі ЗСУ пообіцяли розібратися щодо інформації, яку оприлюднив комбат Ширшин.