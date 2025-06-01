ВС РФ ударили по Запорожью БпЛА: повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры (фото, видео)

Ночью российская армия атаковала Украину "Шахедами": под ударом в частности оказалось Запорожье, которое было атаковано семью БпЛА. В результате атаки по городу поднялись пожары, зафиксированы разрушения.

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О российской атаке по Запорожью в ночь на 1 июня рассказали в областной военной администрации.

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена еще около 21:40 часов 31 мая из-за угрозы ударных БпЛА, которые россияне ночью запустили с разных направлений, в частности с востока.

Вскоре в Запорожье прогремела серия взрывов — город атаковали ударные БпЛА, как сообщил председатель ОВА Иван Федоров в Telegram-канале.

Скриншот | сообщение о взрывах в Запорожье

Под утро, около 05:00 часов, Иван Федоров сообщил о первых последствиях российской атаки по Запорожью. По его информации, под ударом оказался объект критической инфраструктуры в городе. В результате обстрела россияне частично разрушили административное здание, на территории объекта поднялся пожар.

Впоследствии в ОВА уточнили последствия российской атаки по Запорожью. По данным ведомства, пострадали объекты критической инфраструктуры в городе, также под ударом оказалась частная застройка. "Шахеды" повредили жилые дома.

"Один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома — враг атаковал Запорожье минимум семью "Шахедами", — отметил Федоров.

По данным ОВА, пострадавшей из-за атаки является женщина, сейчас ей оказывают медицинскую помощь врачи.

Также в ведомстве распространили видео, на котором видны последствия российской атаки.

Также Федоров распространил фотографии с последствиями российского обстрела. На кадрах видно обгоревшие жилые дома, поврежденные автомобили и сожженные из-за атаки деревья.

Запорожская ОВА | последствия атаки по Запорожью Запорожская ОВА | последствия атаки по Запорожью

Другие данные о российской атаке по Запорожью пока устанавливаются. Оперативные службы работают над ликвидацией последствий ночного обстрела.

Напомним, в ночь на 1 июня российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами: под комбинированным обстрелом оказалась Житомирская область, где прозвучала серия взрывов.

Также аналитики DeepState ночью 1 июня сообщили, что ВС РФ смогли оккупировать еще один населенный пункт в Сумской области.