Россия атаковала Украину крылатыми ракетами: под комбинированным ударом оказалась Житомирщина

Россияне ночью нанесли по Украине удар крылатыми ракетами неопределенного типа: под комбинированным ударом оказалась Житомирская область, которую в течение нескольких часов ВС РФ массированно атаковали "Шахедами".

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Фокус собрал информацию о ночной атаке России по Украине.

Около 04:00 часов OSINT-каналы информировали о вхождении крылатых ракет неопределенного типа в воздушное пространство Украины.

Около 04:10 часов в Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщили о движении ракет через Винницкую область в направлении Житомирской области. Крылатые ракеты двигались в частности в направлении Житомира.

Вскоре на Житомирщине прогремели взрывы, сообщили местные паблики.

По предварительной информации, по Украине ночью было выпущено около 4 крылатых ракет, как сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек". Все ракеты летели в направлении Житомирской области.

Скриншот | сообщение о крылатых ракетах

Тип крылатых ракет, которыми Россия атаковала в ночь на 1 июня Украину, пока не установлен. OSINT-аналитики предполагают, что, вероятно, РФ могла запустить ракеты типа Х-101 с борта самолета стратегической авиации.

Перед этим россияне в течение нескольких часов атаковали Житомирскую область ударными БпЛА типа "Шахед". Воздушная тревога в регионе была объявлена около полуночи из-за угрозы дронов.

Взрывы в Житомире прогремели около 02:00 часов на фоне атаки дронов. В течение следующих часов россияне атаковали город и область ударными БпЛА.

Сейчас воздушная тревога в Житомирской области продолжается, мониторинги фиксируют новые группы ударных БпЛА в воздушном пространстве.

Информации о последствиях комбинированной атаки по Житомирщине пока не поступало.

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области рухнул автомобильный мост, а тогда в него врезался пассажирский поезд: российские СМИ сообщили о погибших и пострадавших.

1 июня в The New York Times рассказали, что война России против Украины приносит Северной Корее "процветание" и существенную модернизацию военных сил.