Росія атакувала Україну крилатими ракетами: під комбінованим ударом опинилася Житомирщина

Росіяни уночі завдали по Україні удару крилатими ракетами невизначеного типу: під комбінованим ударом опинилася Житомирська область, яку упродовж кількох годин ЗС РФ масовано атакували "Шахедами".

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Фокус зібрав інформацію щодо нічної атаки Росії по Україні.

Близько 04:00 години OSINT-канали інформували про входження крилатих ракет невизначеного типу у повітряний простір України.

Близько 04:10 години у Telegram-каналі Повітряних сил України повідомили про рух ракет через Вінниччину у напрямку Житомирської області. Крилаті ракети рухалися зокрема у напрямку Житомира.

Невдовзі на Житомирщині пролунали вибухи, повідомили місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, по Україні уночі було випущено близько 4 крилатих ракет, як повідомив Telegram-канал "Николаевский Ванек". Всі ракети летіли у напрямку Житомирщини.

Скріншот | повідомлення про крилаті ракети

Тип крилатих ракет, якими Росія атакувала уночі проти 1 червня Україну, наразі не встановлено. OSINT-аналітики припускають, що, ймовірно, РФ могла запустити ракети типу Х-101 з борту літака стратегічної авіації.

Перед цим росіяни упродовж кількох годин атакували Житомирщину ударними БпЛА типу "Шахед". Повітряну тривогу в регіоні було оголошено близько опівночі через загрозу дронів.

Вибухи у Житомирі пролунали близько 02:00 години на тлі атаки дронів. Упродовж наступних годин росіяни атакували місто та область ударними БпЛА.

Наразі повітряна тривога в Житомирській області триває, моніторинги фіксують нові групи ударних БпЛА у повітряному просторі.

Інформації щодо наслідків комбінованої атаки по Житомирщині станом на 04:30 годину не надходило.

Нагадаємо, у ніч з 31 травня на 1 червня у Брянській області рухнув автомобільний міст, а тоді у нього врізався пасажирський потяг: російські ЗМІ повідомили про загиблих та постраждалих.

1 червня у The New York Times розповіли, що війна Росії проти України приносить Північній Кореї "процвітання" та суттєву модернізацію військових сил.