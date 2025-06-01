Є загиблі і постраждалі: у Брянській області РФ рухнув автомобільний міст, у нього врізався потяг (фото, відео)

Увечері 31 травня у Брянській області рухнув автомобільний міст, на якому у цей час проїжджала фура. У цю ж мить в обвалений міст врізався пасажирський потяг. Попередньою причиною у Росії називають підрив, ЗМІ повідомляють про загиблих та щонайменше 44 поранених.

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Про інцидент у Брянській області повідомив російський Telegram-канал "Известия".

Близько 23:40 години 31 травня видання інформувало, що у Брянській області трапився обвал автомобільного мосту, а потім в нього врізався пасажирський потяг.

Із власних джерел медіа дізналося, що у міст врізався потяг "Москва — Климів". Спершу було відомо про щонайменше сімох постраждалих внаслідок інциденту, про загиблих ЗМІ не повідомляли.

Російський Telegram-канал Mash повідомив, що, за попередніми припущеннями, причиною обвалу міг стати підрив.

"Ймовірно, у цей момент під ним проїжджав пасажирський потяг, його завалили конструкції. Фура і легковик відлетіли під конструкцію", — зазначили у виданні.

Скріншот | допис про обвал мосту у Брянській області

Невдовзі у пабліку інформували, що, за попередніми даними, вибухівку невідомі наразі зловмисники могли закласти під опори.

Один із очевидців розказав виданню "Известия" про те, що на місці інциденту пролунав гучний вибух.

Скріншот | допис про обвал мосту у Брянській області

Близько 00:05 години Telegram-канал Mash розповів, що внаслідок інциденту у Брянській області вже відомо про щонайменше 22 постраждалих, є поранені, які перебувають у важкому стані. На місці працюють оперативні служби.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив обвал мосту в регіоні. Він зазначив, що інцидент трапився в районі "однієї з ділянок автомобільної дороги А240".

Скріншот | губернатор про обвал мосту у Брянській області

Станом на 00:25 годину ЗМІ повідомили вже про щонайменше чотирьох загиблих та 44 поранених через інцидент. Всі загиблі, за даними російських медіа, є пасажирами потягу, який врізався в обвалений міст.

Нагадаємо, 30 травня уряд Приморського краю РФ розповів про вибухи та "вкрай дивні події" після цього.

28 травня Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по важливих об'єктах російського ВПК.