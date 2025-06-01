Є загиблі і постраждалі: у Брянській області РФ рухнув автомобільний міст, у нього врізався потяг (фото, відео)
Увечері 31 травня у Брянській області рухнув автомобільний міст, на якому у цей час проїжджала фура. У цю ж мить в обвалений міст врізався пасажирський потяг. Попередньою причиною у Росії називають підрив, ЗМІ повідомляють про загиблих та щонайменше 44 поранених.
Про інцидент у Брянській області повідомив російський Telegram-канал "Известия".
Близько 23:40 години 31 травня видання інформувало, що у Брянській області трапився обвал автомобільного мосту, а потім в нього врізався пасажирський потяг.
Із власних джерел медіа дізналося, що у міст врізався потяг "Москва — Климів". Спершу було відомо про щонайменше сімох постраждалих внаслідок інциденту, про загиблих ЗМІ не повідомляли.
Російський Telegram-канал Mash повідомив, що, за попередніми припущеннями, причиною обвалу міг стати підрив.
"Ймовірно, у цей момент під ним проїжджав пасажирський потяг, його завалили конструкції. Фура і легковик відлетіли під конструкцію", — зазначили у виданні.
Невдовзі у пабліку інформували, що, за попередніми даними, вибухівку невідомі наразі зловмисники могли закласти під опори.
Один із очевидців розказав виданню "Известия" про те, що на місці інциденту пролунав гучний вибух.
Близько 00:05 години Telegram-канал Mash розповів, що внаслідок інциденту у Брянській області вже відомо про щонайменше 22 постраждалих, є поранені, які перебувають у важкому стані. На місці працюють оперативні служби.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз підтвердив обвал мосту в регіоні. Він зазначив, що інцидент трапився в районі "однієї з ділянок автомобільної дороги А240".
Станом на 00:25 годину ЗМІ повідомили вже про щонайменше чотирьох загиблих та 44 поранених через інцидент. Всі загиблі, за даними російських медіа, є пасажирами потягу, який врізався в обвалений міст.
Нагадаємо, 30 травня уряд Приморського краю РФ розповів про вибухи та "вкрай дивні події" після цього.
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