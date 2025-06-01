Есть погибшие и пострадавшие: в Брянской области РФ рухнул автомобильный мост, в него врезался поезд (фото, видео)

Вечером 31 мая в Брянской области рухнул автомобильный мост, по которому в это время проезжала фура. В этот же момент в обвалившийся мост врезался пассажирский поезд. Предварительной причиной в России называют подрыв, СМИ сообщают о погибших и по меньшей мере 44 раненых.

Related video

Об инциденте в Брянской области сообщил российский Telegram-канал "Известия".

Около 23:40 часов 31 мая издание информировало, что в Брянской области случился обвал автомобильного моста, а затем в него врезался пассажирский поезд.

Из собственных источников медиа узнало, что в мост врезался поезд "Москва — Климов". Сначала было известно о по меньшей мере семи пострадавших в результате инцидента, о погибших СМИ не сообщали.

Российский Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительным предположениям, причиной обвала мог стать подрыв.

"Вероятно, в этот момент под ним проезжал пассажирский поезд, его завалили конструкции. Фура и легковушка отлетели под конструкцию", — отметили в издании.

Скриншот | сообщение об обвале моста в Брянской области

Вскоре в паблике информировали, что, по предварительным данным, взрывчатку неизвестные пока злоумышленники могли заложить под опоры.

Один из очевидцев рассказал изданию "Известия" о том, что на месте инцидента раздался громкий взрыв.

Скриншот | сообщение об обвале моста в Брянской области

Около 00:05 часов Telegram-канал Mash рассказал, что в результате инцидента в Брянской области уже известно о по меньшей мере 22 пострадавших, есть раненые, которые находятся в тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил обвал моста в регионе. Он отметил, что инцидент случился в районе "одного из участков автомобильной дороги А240".

Скриншот | губернатор об обвале моста в Брянской области

По состоянию на 00:25 часов СМИ сообщили уже о по меньшей мере четырех погибших и 44 раненых из-за инцидента. Все погибшие, по данным российских медиа, являются пассажирами поезда, который врезался в обвалившийся мост.

Напомним, 30 мая правительство Приморского края РФ рассказало о взрывах и "крайне странных событиях" после этого.

28 мая Генштаб ВСУ подтвердил атаку по важным объектам российского ВПК.