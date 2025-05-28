Изготавливали ракеты Х-101 и ударные дроны: Генштаб ВСУ подтвердил атаку по важным объектам российского ВПК

Силы обороны Украины нанесли точечные удары по российским предприятиям, изготавливающим дроны, крылатые ракеты, микроэлектронику и химические компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.

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Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 28 мая.

Силы спецопераций ВСУ совместно с СБУ нанесли удар по российскому предприятию АО "Кронштадт" в городе Дубна Московской области. Это один из ключевых производителей беспилотников для армии РФ — именно здесь изготавливают БПЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус" и наземные комплексы управления. Несмотря на активную работу ПВО, цель была поражена.

В рамках скоординированной операции в городе Дубна Служба безопасности Украины нанесла отдельный удар по оборонному предприятию "Радуга" — одному из главных производителей крылатых ракет в России. Завод специализируется на создании широкой номенклатуры боеприпасов: от ракет класса "воздух-воздух" до дальнобойных "земля-земля". Именно здесь изготавливаются ракеты типа Х-101/555, Х-69 и Х-59МК, которые активно применяются РФ для обстрелов украинских городов и гражданской инфраструктуры.

В ночь на 28 мая Силы беспилотных систем ВСУ также нанесли удар по предприятию "Ангстрем" в Московской области. Эта компания обеспечивает российский оборонпром микроэлектронными компонентами, которые являются критически важными для производства оружия.

Накануне украинские дроны атаковали также Дмитровский химкомбинат в Ивановской области РФ. Это предприятие специализируется на производстве органических веществ, которые используются как составляющие для взрывчатки, пороха и ракетного топлива. Его продукция поставляется на десятки других заводов российского ВПК.

Напомним, в ночь на 26 мая в Ивановской области РФ раздавались взрывы. Местные жители сообщают, что под ударом был Дмитровский химический завод в городе Кинешма.

Ранее, 23 мая, украинские беспилотники поразили ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области России. Это одно из крупнейших предприятий России по производству химических источников тока. Завод является ключевым поставщиком аккумуляторов для российского военно-промышленного комплекса.