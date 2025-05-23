Изготавливали комплектующие "Искандеров": Генштаб ВСУ подтвердил атаку по заводу в Ельце

В ночь на 23 мая украинские беспилотники поразили ПАО "Энергия" в городе Елец Липецкой области России. В результате зафиксирована серия взрывов, а на территории объекта возник пожар.

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Это подтвердили в Генеральном штабе Украины Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 23 мая подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области", — говорится в сообщении.

Завод "Энергия" в Липецкой области: что известно

Публичное акционерное общество "Энергия" — одно из крупнейших предприятий России по производству химических источников тока. Завод является ключевым поставщиком аккумуляторов для российского военно-промышленного комплекса.

В частности, ПАО "Энергия" является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, которые устанавливаются на авиационные бомбы. Кроме того, предприятие производит источники питания для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования, а также ряда универсальных аккумуляторов, используемых в энергосистемах специальной техники.

В случае остановки завода, часть российской военной техники и вооружения может остаться без критически важных элементов питания. Это существенно повлияет на боеспособность оккупационных сил.

Напомним, в ночь с 22 на 23 мая беспилотники атаковали город Елец, Липецкой области РФ. Жители слышали более 10 взрывов. В результате атаки на ПАО "Энергия" вспыхнул пожар и с завода эвакуировали всех сотрудников.

Добавим, что это не первая атака беспилотников на Липецкую область. В частности, 13 февраля под удар попал местный металлургический комбинат. Тогда в сети предполагали, что под атакой мог быть местный тракторный завод и города Грязи и Елец.

Позже, 4 апреля Россию атаковало более 100 беспилотников. Над Липецком прозвучало по меньшей мере пять взрывов, под ударом снова оказался Липецкий металлургический комбинат.