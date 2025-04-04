Россию атаковало более 100 беспилотников: под ударом оказался Липецкий металлургический комбинат

В ночь на 4 апреля беспилотники атаковали Российскую Федерацию. В общем противовоздушная оборона за ночь перехватила 107 БПЛА.

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Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Громко было во многих регионах России. Фокус рассказывает о результатах атаки дронов.

Последствия ударов в Брянской области

Как рассказали в ведомстве, над территорией Брянской области было сбито 2 беспилотника. Однако местные паблики сообщили, что в поселке Белая Береза Трубчевского района дрон атаковал жилой дом, в результате чего пострадал один человек.

Позже стало известно, что осколочные ранения получили двое жителей населенного пункта. По информации губернатора области Александра Богомаза, люди были доставлены в районную больницу. Позже один из пострадавших погиб.

Кроме того, в многоквартирном доме есть повреждения окон и балкона. Также испорчено несколько автомобилей.

Атака дронов на Липецкую область

Губернатор области Игорь Артамонов сообщил об угрозе атаки БПЛА. Он рассказал о красном уровне опасности и посоветовал не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до отбоя.

Позже в роспабликах уточнили, что над самим Липецком прозвучало по меньшей мере пять взрывов, над городом работала система ПВО. По предварительной информации, "украинские дроны пытаются атаковать комбинат НЛМК" (Новолипецкий металлургический комбинат). О звуках взрывов сообщали и жители села Косыревка, что находится в 3 км от города. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Позже местные жители насчитали около 20 громких взрывов. Сообщалось, что область атаковали украинские БПЛА типа "Лютый". Всего, по информации Минобороны, над территорией области было сбито 18 дронов.

Что происходило в Московской области

По информации Министерства обороны РФ, над территорией Московского региона сбиты три БПЛА. Вместе с тем, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ночь на 4 апреля была отражена атака беспилотника, который летел на Москву. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин сообщил, что в регионе сегодня сбит 1 БПЛА, в результате чего пострадали два дома. В результате жертв и пострадавших нет.

Кроме этого, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский объявлен план "Ковер". Они временно не принимали авиарейсы. Сейчас все ограничения на прием и вылет воздушных судов сняты.

Добавим, что это не первая атака на Россию. В частности, ночью 13 февраля РФ массово атаковали украинские беспилотники. Взрывы раздавались в частности в Липецкой области. Тогда по предварительной информации под удар попал местный металлургический комбинат.

Напомним, что 27 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар", что в районе Случовска Брянской области РФ. По предварительной информации ликвидировано от 15 до 40 россиян.