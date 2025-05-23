Дроны атаковали подсанкционный завод по производству аккумуляторов в Липецкой области (видео)

В ночь с 22 на 23 мая беспилотники атаковали город Елец, Липецкой области РФ, в результате чего вспыхнул пожар на ПАО "Энергия", которое производит химические источники тока (аккумуляторы)

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Об этом сообщило российское пропагандистское издание Baza.

"В Ельце (Липецкая область) возник пожар на территории завода после массированной атаки БПЛА", — говорится в сообщении.

По данным Baza, с завода эвакуировали всех сотрудников, а на месте работают экстренные службы.

Местные жители утверждают, что слышали более 10 взрывов.

В сети также публикуют видео, на которых видно пожар на заводе. Кроме того, слышно, что сирена воздушной тревоги заработала уже после того, как беспилотник достиг своей цели.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что в небе над Ельцом дроны якобы были "подавлены в небе", а в промышленной зоне "упали обломки", которые вызвав возгорание.

"В городе возможно временное ограничение работы мобильного интернета — это необходимо для повышения эффективности защиты от БПЛА", — подчеркнул Артамонов.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об атаке дронов в Ельце.

Отметим, что ПАО "Энергия" — это крупнейшее в России предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока (аккумуляторов). Оно находится под санкциями стран Евросоюза, США, Японии и других государств.

Напомним, 22 мая ВСУ ударили по скоплению российских войск и техники в Курской области.

Ночью 22 мая ВСУ ударили дронами по цеху оборонного завода НПО "Сплав".