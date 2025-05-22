ВСУ ударили дронами по заводу НПО "Сплав": Путин был там три дня назад, – СМИ (фото)

ВСУ ночью 22 мая ударили по цеху оборонного завода НПО "Сплав" в Туле. Три дня назад Владимир Путин награждал его сотрудников за вклад в создание вооружений.

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БПЛА поразили один из действующих цехов принадлежащего "Ростеху" НПО "Сплав", сообщили источники медиа ASTRA в экстренных службах региона.

Данный завод производит реактивные системы залпового огня (РСЗО), авиаракеты, тяжелые огнеметные системы и боеприпасы к ним. Бывший министр обороны Сергей Шойгу проверял выполнение гособоронзаказа на заводе "Сплав" в конце февраля 2024 года.

Руководство "Сплава" обещало увеличить количество выпускаемого вооружения

Руководство предприятия обещало в 2024 году увеличить количество выпускаемого вооружения в два раза.

Собеседники отмечают, что после падения обломков беспилотника цех и электроподстанции загорелись.

Три дня назад Путин наградил четырех работников "Сплава" премиями имени Маршала Жукова в области создания вооружения и военной техники.

Завод "Сплав" находится на улице Щегловская засека

Завод "Сплав" уже пытались атаковать ночью 7 мая. Жители сообщали о дыме в районе улицы Щегловская засека, где также располагается АО "Конструкторское бюро приборостроения", разрабатывающее высокоточное управляемое оружие.

Военное командование и спецслужбы Украины официально не комментировали атаку БПЛА по НПО "Сплав".

Фокус уже писал, что Россию за два дня атаковали более 400 дронов. В Москве пришлось закрывать аэропорты и вводить план "Ковер".

Российская армия наносила удары "Шахедами" по объектам инфраструктуры Украины. Пилот истребителя МиГ-29 позывным Yellowtail сбил вражеский БПЛА.