Удары дронами по Москве: в аэропортах отменяют рейсы, пассажиры более суток ждут вылета (видео)

Атаки БПЛА по Москве заблокировали все аэропорты: наблюдаются массовые задержки рейсов. Тем временем российские силы ПВО продолжают бороться с дронами.

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Об этом сообщает российское медиа Baza и публикует кадры с очередями в аэропортах.

Московские аэропорты часто вводят режим "Ковер" из-за массированной атаки БПЛА. В этом случае задерживаются рейсы на вылет и прилет.

По данным медиа Shot, что минимум 13 рейсов на вылет задержаны во Внуково и еще 11 — в Домодедово. В зоне ожидания много пассажиров, в том числе с детьми. Некоторые должны были вылететь еще ночью, но рейсы переносили несколько раз.

Больше всего не повезло пассажирам рейса Red Wings "Москва – Тель Авив": самолет должен был вылететь около 17:00 21 мая. Людей пригласили на посадку, но самолет не взлетал.

Пассажиров высадили через шесть часов и за все это время им дали все лишь один сендвич и ваучер на 600 рублей. Далее их посадили в междуаэропортный автобус: 180 человек повезли из Домодедово во Внуково.

Однако из последнего аэропорта также улететь не вышло: рейс все время переносят, представители компании не могут объяснить ситуацию.

Росавиация подтвердила введение временные ограничения в московских аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

Сайт аэропорта Шереметьево пока не открывается. СМИ сообщают, что во Внуково и Шереметьво застряли сотни пассажиров.

Тем временем мэр Москвы Юрий Собянин сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву.

Напомним, в течение двух последних дней территорию России атаковали 400 беспилотников. Взрывы слышали жители европейских регионов РФ.

Российские власти обвиняли ВСУ в ударе дроном по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. От взрыва у чиновника травмировано бедро и рука.