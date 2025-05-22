Удари дронами по Москві: в аеропортах скасовують рейси, пасажири чекають на виліт понад добу (відео)

Атаки БПЛА по Москві заблокували всі аеропорти: спостерігаються масові затримки рейсів. Тим часом російські сили ППО продовжують боротися з дронами.

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Про це повідомляє російське медіа Baza і публікує кадри з чергами в аеропортах.

Московські аеропорти часто вводять режим "Ковер" через масовану атаку БПЛА. У цьому разі затримуються рейси на виліт і приліт.

За даними медіа Shot, що щонайменше 13 рейсів на виліт затримано у Внуково і ще 11 — у Домодєдово. У зоні очікування багато пасажирів, зокрема з дітьми. Деякі мали вилетіти ще вночі, але рейси переносили кілька разів.

Найбільше не пощастило пасажирам рейсу Red Wings "Москва — Тель Авів": літак мав вилетіти близько 17:00 21 травня. Людей запросили на посадку, але літак не злітав.

Пасажирів висадили через шість годин і за весь цей час їм дали лише один сендвіч і ваучер на 600 рублів. Далі їх посадили в міжаеропортний автобус: 180 осіб повезли з Домодєдово у Внуково.

Однак з останнього аеропорту також полетіти не вийшло: рейс весь час переносять, представники компанії не можуть пояснити ситуацію.

Росавіація підтвердила введення тимчасових обмежень у московських аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський". Повітряні гавані не приймають і не відправляють рейси.

Сайт аеропорту Шереметьєво поки що не відкривається. ЗМІ повідомляють, що у "Внуково" і "Шереметьво" застрягли сотні пасажирів.

Тим часом мер Москви Юрій Собянін повідомив, що російські сили ППО відбили атаку трьох безпілотників, що летіли на Москву.

Нагадаємо, протягом двох останніх днів територію Росії атакували 400 безпілотників. Вибухи чули жителі європейських регіонів РФ.

Російська влада звинувачувала ЗСУ в ударі дроном по машині голови Біловського району Курської області Миколи Волобуєва. Від вибуху у чиновника травмовано стегно і руку.