"Телефон відключений": Росія звинувачує ЗСУ в ударі по машині чиновника Курської області

Голова Біловського району Микола Волобуєв потрапив під атаку вже вчетверте. В.о. губернатора Олександр Хінштейн заявив, що не може з ним зв’язатись.

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Про це відомо з публікації у соцмережах уряду Курської області від 22 травня.

В.о. губернатора Курщини заявив, що дрони ЗСУ атакували машину Волобуєва. З його слів, чиновник встиг вибігти з автівки, але отримав травму стегна та руки. Хінштейн уточнив, що він потрапив під атаку вже вчетверте, нещодавно голова району отримав контузію, коли розвозив хліб місцевим.

"Вважаю, що Микола Вікторович гідний бути серед тих, кого ми представимо до держнагород за дорученням Президента, — список уже готуємо", — зауважив Хінштейн.

Він розповів, що поки зв’язатись з постраждалим не може, адже його телефон відключений. В.о. губернатора пообіцяв розповісти про стан здоров’я Волобуєва після того, як зможе з ним поговорити. Він побажав чиновнику одужання, запевнивши, що російські лікарі "поставлять його на ноги".

У Міноборони Росії інформували що з півночі до 5:30 ранку над Курською областю збили 12 БПЛА. Загалом ворожі сили ППО за цей час перехопили й знищили 105 дронів. В атаці звинувачують Україну.

Нагадаємо, Росію атакували невідомі дрони протягом двох діб. За інформацією Міноборони РФ, за цей час ЗС РФ збили майже 450 БПЛА. Українське командування не коментувало наліт.

21 травня повідомлялось, що безпілотники атакували Москву, ЗМІ повідомляли про роботу БПЛА в аеропорту "Домодєдово". Мер Сергій Собянін інформував про падіння уламків.