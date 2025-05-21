Москву атакували невідомі БпЛА: під ударом опинився аеропорт "Домодедово"

У середу, 21 травня 2025 року, в Москві пролунали вибухи. Столицю Росії атакували безпілотники.

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За інформацією мера міста Сергія Собяніна, силами ППО було відбито атаку трьох БпЛА, які прямували на Москву.

"Силами ППО Міноборони відбито атаку трьох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал Baza додає, що мінімум два з них було збито в районі Домодєдово. В аеропортах Домодєдово та Жуковський введено план "Килим". Затримано рейси на виліт та на приліт.

Про роботу ППО повідомила також голова міського округу Домодєдово Євгенія Хрустальова. Вона зазначила, що в аеропорту Домодєдово запроваджено тимчасові обмеження на зліт та приземлення повітряних суден.

В аеропортах Домодєдово та Жуковський запроваджені тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. За повідомленням представника Росавіації Артема Кореняко, повітряні гавані тимчасово не приймали і не відправляли рейси.

Пізніше він додав, що тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден введено в аеропорту Шереметьєво. Він також не приймав рейсів, а вильоти літаків відбувались за погодженням.

Згодом Артем Кореняко додав, що в усіх аеропортах зняті обмеження на прийом та випуск повітряних суден (ПС).

"Обмеження вводилися для убезпечення польотів цивільних ПС", — додав він.

Нагадаємо, що це не перша атака дронів на столицю Російської Федерації. Зокрема, 6 травня Москву атакували невідомі дрони. Тоді Росавіація вводила обмеження на роботу московського аеропорту Жуковський та аеропортів у ще чотирьох містах.

Надвечір того ж дня ударні безпілотники знову атакували столицю Росії — Москву. Вибухи було чутно навіть у Підмосков'ї. Тоді в РФ зник інтернет, людей не випускали з літаків.