Москву атаковали неизвестные БПЛА: под ударом оказался аэропорт "Домодедово"

В среду, 21 мая 2025 года, в Москве прогремели взрывы. Столицу России атаковали беспилотники.

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По информации мэра города Сергея Собянина, силами ПВО была отражена атака трех БПЛА, которые направлялись на Москву.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, которые летели на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza добавляет, что минимум два из них были сбиты в районе Домодедово. В аэропортах Домодедово и Жуковский введен план "Ковер". Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

О работе ПВО сообщила также глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Она отметила, что в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По сообщению представителя Росавиации Артема Кореняко, воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы.

Позже он добавил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных введено в аэропорту Шереметьево. Он также не принимал рейсов, а вылеты самолетов происходили по согласованию.

Впоследствии Артем Кореняко добавил, что во всех аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", — добавил он.

Напомним, что это не первая атака дронов на столицу Российской Федерации. В частности, 6 мая Москву атаковали неизвестные дроны. Тогда Росавиация вводила ограничения на работу московского аэропорта Жуковского и аэропортов в еще четырех городах.

К вечеру того же дня ударные беспилотники снова атаковали столицу России — Москву. Взрывы были слышны даже в Подмосковье. Тогда в РФ исчез интернет, людей не выпускали из самолетов