РФ атакувало майже 400 дронів: у Москві закрили аеропорти, наліт тривав 48 години (відео)

Російську Федерацію протягом двох діб атакували 400 безпілотників, жителі європейських регіонів скаржились на вибухи та відсутність інтернету. У Москві закрили аеропорти та оголосили план "Ковер" на час полювання за дронами.

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Про атаку дронів на РФ та про наслідки роботи засобів ППО написало росЗМІ Baza у Telegram-каналі. Про підсумки нальоту, який тривав 24 години, повідомило російське Міноборони.

РосЗМІ інформувало про наліт з вечора 21 травня. Наприклад, ще о 21:40 у каналі розповіли про збиття БПЛА над Рязанню. Тоді ж мер Москви Сергій Собянін відзвітував про знешкодження дев'яти дронів, які летіли на російську столицю та загрожували аеропорту "Домодедово". За кілька годин з'явився допис про появу безпілотників в Тулі: про це заявив місцевий губернатор. Також з'явилось фото пожежі та повідомили про план "Ковер" та закриття аеропортів навколо Москви: "Домодедово", "Жуковский" та "Внуково".

За кілька годин Собянін повідомив про збиття ще 16 БПЛА. Крім того, було гучно у місті Новомосковськ Тульської області: росіяни публікували відео, на яких чутно звук мотора БПЛА та вибухи. Орієнтовно, у соцмережах нарахували 19 вибухів.

Атака дронів на РФ — деталі

Міноборони РФ у Telegram інформувало про атаку дронів, яка почалась увечері 20 травня і тривала до ранку 22 травня. Відомство опублікувало сім описів з результатами роботи засобів ППО. За півтори доби над РФ збили 344 дрони. З них 267 — з 20 год 20 травня по 20 год 21 травня, 77 — до 0:00 22 травня. Після цього, з 0:00 до 5:30 22 травня росіяни нарахували ще 105 БПЛА. Сумарно, протягом, умовно, 48 годин, російські області атакували 449 дронів.

Під ударом БПЛА опинились європейські регіони РФ, свідчать звіти Міноборони:

Курська; Білгородська; Московська; Орловська; Калузька; Рязанська; Тульська; Володимирська; Воронезька; Липецька.

Також було гучно в окупованому Криму та над акваторією Чорного моря, заявило Міноборони РФ.

Українське командування поки що не коментувало події у РФ. Також немає інформації, які стратегічні цілі, ймовірно, було уражено під час нальоту, який тривав з 20 по 22 травня.

Зазначимо, 21 травня Фокус писав про проблеми, який виникли у РФ через атаку дронів 20-21 травня. РосЗМІ повідомили про масштабний збій у роботі мобільних операторів. Росіяни скаржились на відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Проблема зачепила низку європейських регіонів, продемонстрував сервіс з реєстрації скарг на мережу. При цьому представники мобільних операторів пояснили журналістам, що причина збою — у роботі у військових, які саме відбили масовану атаку БПЛА.

Нагадуємо, 21 травня відбулась атака дронів на Болховський завод радіоелектроніки, причетний до виготовлення високоточної зброї.