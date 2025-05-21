Масштабний збій у РФ: росЗМІ повідомили про проблеми з інтернетом через атаку дронів

Зранку та вдень 21 травня у Російській Федерації стався масштабний збій у роботі пів десятка операторів мобільного зв'язку. Росіяни скаржились, що не можуть зателефонувати або вийти в інтернет. Джерела росЗМІ стверджують, що причина збою може бути пов'язана з атакою дронів.

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Про масштабний збій у РФ написали в Telegram-каналі росЗМІ Astra.

Перше повідомлення про негаразди з мережею з'явились у каналі росЗМІ о 10:45. У серії дописів перелічили російські регіони, в яких зник або сповільнився мобільний інтернет: Московська, Липецька, Володимирська, Брянська областях, а також у Мордовській Республіці. Люди скаржились, що не можуть порозважатись YouTube, Instagram, TikTok та Telegram. Подекуди виникали проблеми з мобільним зв'язком. Astra озвучило пояснення представників влади, які заявили, що причина масштабного збою у РФ — через "роботу військових".

"Влада Липецької області пояснила, що обмеження пов'язані з діями військових і введені з міркувань безпеки", — ідеться у дописі.

Втім, проблем зі стаціонарним інтернетом та Wi-Fi не зафіксували, написало росЗМІ.

Представники мобільних операторів прокоментували ситуацію зі збоєм з мобільним інтернетом. У каналі "РИА Новости" навели коментар компанії "Білайн", яка заявила, що причини перебоїв з мобільним зв'язком "не залежать від оператора". Компанія радила клієнтам використовувати Wi-Fi для доступу до Інтернету. Тим часом росЗМІ ТАСС опублікувало пояснення компанії "Мегафон": є складнощі "із зовнішніх причин".

Масштабний збій — що сталось у РФ

На російському сервісі "Мониторинг сбоев" можна побачити підтвердження масштабного збою у роботі операторів мобільного зв'язку MTC, Tele2, "Мегафон", "Білайн". Також є проблеми з доступом до месенджера Telegram. Є інформація про регіони, в яких скаржаться на доступ до інтернету. На інфографіці, складеній на основі скарг, помітні піки у Московській області та у Мордовській Республіці. У коментарях росіяни пишуть, що сидять без мобільного зв'язку та мобільного інтернету. Найбільша концентрація скарг — у європейській частині РФ, показує сервіс.

Масштабний збій - які мобільні оператори РФ отримали найбільше скарг 21 травня Фото: Скриншот Масштабний збій - у яких регіонах РФ найбільше скарг 21 травня Фото: Скриншот

Тим часом зранку 21 травня Міноборони РФ повідомило про відбиття масштабної атаки дронів. Російське командування написало у звіті, що засоби ППО працювали над дев'ятьма областями. У списку — Брянська, Орловська, Курська, Московська, Володимирська, Рязанська, Білгородська, Тульська, Калузька області. Міноборони запевнило, що з 20 год 20 травня по 8 год 21 травня збили сумарно 159 БПЛА, які атакували російську територію.

Зазначимо, зранку 21 травня губернатор Орловської області підтвердив атаку дронів на регіон, які усі начебто були знешкоджені силами ППО. При цьому у соцмережах з'явились фото та відео з міста Болхова, в якому БПЛА могли підірвати завод з випуску радіоелементів для ВПК РФ.

Нагадуємо, у січня 2025 року росіяни скаржились на масштабний збій у роботі десятка мобільних операторів. Схожа ситуація сталась 20 травня в Іспанії: збій зачепив компанії, які співпрацювали з найбільшим оператором зв'язку Telefónica.