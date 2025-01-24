У Росії вдруге за два тижні стався масовий збій у роботі мобільних операторів і сервісів

Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування зафіксував збій на інфраструктурі "Мегафона", який, як стверджується, було оперативно усунуто.

Related video

У п'ятницю, 24 січня, у Росії зафіксовано масштабний збій у роботі мобільних операторів та інтернет-сервісів. Про це свідчать дані платформ "Сбой.рф", Downradar і Downdetector.su, які відстежують функціонування сервісів на території країни, пише "Медуза".

Користувачі повідомляють про проблеми у роботі операторів "Мегафон", МТС, Yota, T2, "Білайн". Збій також зачепив "Ростелеком", месенджери Telegram і Viber, ігрові платформи Steam і Twitch, а також банки ВТБ і Т-Банк.

Фото: Скриншот

Крім того, вранці спостерігалися проблеми роботи популярних VPN сервісів. Скарги надходили з Москви, Підмосков'я, Санкт-Петербурга та інших регіонів.

Пізніше Центр моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування повідомив, що зафіксував збій на інфраструктурі компанії "Мегафон", який у найкоротший термін усунуто фахівцями оператора зв'язку.

Нагадаємо, попередній масштабний збій у роботі російських сервісів стався 14 січня. Тоді не працювали сайти Google, Liveinternet, "Вікіпедія", РЖД та інші. У Роскомнагляді пояснили це "короткочасним порушенням зв’язності" в російському сегменті інтернету.

23 січня збій стався у чат-боті ChatGPT. В OpenAI заявили, що отримали численні скарги на роботу сервісу.