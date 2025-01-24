В России второй раз за две недели произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и сервисов

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал сбой на инфраструктуре "Мегафона", который, как утверждается, был оперативно устранен.

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В пятницу, 24 января, в России зафиксирован масштабный сбой в работе мобильных операторов и интернет-сервисов. Об этом свидетельствуют данные платформ "Сбой.рф", Downradar и Downdetector.su, которые отслеживают функционирование сервисов на территории страны, пишет "Медуза".

Пользователи сообщают о проблемах в работе операторов "Мегафон", МТС, Yota, T2, "Билайн". Сбой также затронул "Ростелеком", мессенджеры Telegram и Viber, игровые платформы Steam и Twitch, а также банки ВТБ и Т-Банк.

Фото: Скриншот

Кроме того, утром наблюдались проблемы работы популярных VPN сервисов. Жалобы поступали из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других регионов.

Позже Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщил, что зафиксировал сбой на инфраструктуре компании "Мегафон", который в кратчайшие сроки устранен специалистами оператора связи.

Напомним, предыдущий масштабный сбой в работе российских сервисов произошел 14 января. Тогда не работали сайты Google, Liveinternet, "Википедия", РЖД и другие. В Роскомнадзоре объяснили это "кратковременным нарушением связности" в российском сегменте интернета.

23 января сбой произошел в чат-боте ChatGPT. В OpenAI заявили, что получили многочисленные жалобы на работу сервиса.