Пользователи сообщают о глобальном сбое в работе ChatGPT: что сейчас известно (фото)

Пользователи сообщают об отсутствии доступа к официальному сайту, а мобильное приложение продолжает функционировать. Пока компания-разработчик OpenAI не прокомментировала причины сбоя.

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Виртуальный чат-бот ChatGPT перестал функционировать на официальном сайте. Пользователи в интернете сообщают об имеющемся масштабном сбое в работе приложения компании Open AI.

Сейчас доступ к приложению на официальном сайте также недоступен. Причины глобального сбоя пока остаются неизвестными.

На данный момент официальный сайт ChatGPT не функционирует (скриншот с chatgpt.com)

В то же время мобильное приложение ChatGPT продолжает функционировать, и в его работе не отмечаются технические неполадки. Пользователи в социальных сетях сообщают, что на данный момент у них работает только мобильная версия.

Мобильная версия чат-бота продолжает функционировать (фото: ChatGPT app)

Согласно анализу данных по запросам, их количество интенсивно возросло за последние несколько часов с момента технических неисправностей в работе чат-бота. Портал DownDetector обнародовал следующий график по числу репортов со стороны пользователей Интернета.

Количество сбоев за последнее время (фото: downdetector.com)

Сейчас компания OpenAI, которая является владельцем и разработчиком этого приложения, не прокомментировала причины сбоев в работе приложения и когда официальный портал чат-бота возобновит свою работу.

Ранее сообщалось, что новая модель ChatGPT вышла из-под контроля людей. По словам тестировщиков, ИИ-модели очень подробно излагают свои планы и часто используют такие выражения, как "саботаж", "ложь" и "манипуляция".

Впоследствии стало известно, как инженер создал винтовку-робота на основе ChatGPT. По словам представителя OpenAI, разработчику сообщили, что он нарушил политику компании, а также призвали "прекратить эту деятельность".