Користувачі повідомляють про глобальний збій у роботі ChatGPT: що наразі відомо (фото)

Користувачі повідомляють про відсутність доступу до офіційного сайту, а мобільний додаток продовжує функціонувати. Наразі компанія-розробник OpenAi не прокоментувала причини збою.

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Віртуальний чат-бот ChatGPT перестав функціонувати на офіційному сайті. Користувачі в інтернеті повідомляють про наявний масштабний збій у роботі застосунку компанії Open AI.

Наразі доступ до застосунку на офіційному сайті є недоступним. Причини глобального збою наразі залишаються невідомими.

Наразі офіційний сайт ChatGPT не функціонує (скриншот з chatgpt.com)

Водночас мобільний додаток ChatGPT продовжує функціонувати, і в його роботі не відзначаються технічні недоліки. Користувачі в соціальних мережах повідомляють, що наразі в них працює тільки мобільна версія.

Мобільна версія чат-бота продовжує функціонувати (фото: ChatGPT app)

Відповідно до аналізу даних щодо запитів, їхня кількість інтенсивно зросла за останні кілька годин з моменту технічних несправностей у роботі чат-бота. Портал DownDetector оприлюднив наступний графік щодо числа репортів зі сторони користувачів Інтернету.

Кількість збоїв за останній час (фото: downdetector.com)

Наразі компанія OpenAI, яка є власником і розробником цього застосунку, не прокоментувала причини збоїв у роботі додатку та коли офіційний портал чат-бота відновить свою роботу.

Раніше повідомлялося, що нова модель ChatGPT вийшла з-під контролю людей. За словами тестувальників, ШІ-моделі дуже докладно викладають свої плани та часто використовують такі вирази, як "саботаж", "брехня" і "маніпуляція".

Згодом стало відомо, як інженер створив гвинтівку-робота на основі ChatGPT. За словами представника OpenAI, розробника повідомили, що він порушив політику компанії, а також закликали "припинити цю діяльність".