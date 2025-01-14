В России произошел масштабный сбой в работе интернета всех операторов связи: что известно

Россияне массово жалуются на проблемы с доступом к различным сайтам, мессенджерам и соцсетям. Причины сбоя устанавливает "Роскомнадзор".

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Российские СМИ сообщают о масштабных сбоях в работе операторов связи. Из-за перебоев с интернетом россияне не могут получить доступ к ряду сайтов, пишет Москва Live

"Рунет — все. Пользователи активно сообщают о проблемах с доступом к различным сайтам", — пишут в российских медиа.

По словам российских журналистов, перебои в работе интернета произошли у операторов связи "Билайн", "Мегафон" и "Теле 2".

Пользователи в РФ жалуются на проблемы с доступом к сайтам Фото: Telegram / Москва Live

Российские паблики отмечают, что не работает даже сайт для мониторинга сбоев сбой.рф.

О сбоях сообщило также пропагандистское издание Mash.

"Российские интернет-пользователи фиксируют масштабный сбой интернета: с костылями открываются или нет сайты, мессенджеры, соцсети и прочее", — написало издание в Telegram-канале.

Россияне из-за масштабного сбоя не могли открыть сайты, мессенджеры и соцсети Фото: Скриншот

В "Роскомнадзоре" после обращения Mash подтвердили массовые сбои в сети и сказали, что причины пока не известны.

"Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают", — заявили в пресс-службе ведомства.

В 16:32 российские Telegram-каналы начали сообщать, что работа интернета восстановлена.

В 16:32 в российских пабликах сообщили о восстановлении доступа к сайтам Фото: Скриншот

Напомним, 14 января на сайте Федеральной службы безопасности РФ появилось сообщение о признании "Белгородской Народной Республики" из украинских мемов террористической организацией.

13 декабря российская служба "Роскомнадзор" сообщала о блокировке россиянам доступа к Viber. Мессенджер якобы "нарушал российское законодательство".