В России произошел масштабный сбой в работе интернета всех операторов связи: что известно
Россияне массово жалуются на проблемы с доступом к различным сайтам, мессенджерам и соцсетям. Причины сбоя устанавливает "Роскомнадзор".
Российские СМИ сообщают о масштабных сбоях в работе операторов связи. Из-за перебоев с интернетом россияне не могут получить доступ к ряду сайтов, пишет Москва Live
"Рунет — все. Пользователи активно сообщают о проблемах с доступом к различным сайтам", — пишут в российских медиа.
По словам российских журналистов, перебои в работе интернета произошли у операторов связи "Билайн", "Мегафон" и "Теле 2".
Российские паблики отмечают, что не работает даже сайт для мониторинга сбоев сбой.рф.
О сбоях сообщило также пропагандистское издание Mash.
"Российские интернет-пользователи фиксируют масштабный сбой интернета: с костылями открываются или нет сайты, мессенджеры, соцсети и прочее", — написало издание в Telegram-канале.
В "Роскомнадзоре" после обращения Mash подтвердили массовые сбои в сети и сказали, что причины пока не известны.
"Фиксируются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают", — заявили в пресс-службе ведомства.
В 16:32 российские Telegram-каналы начали сообщать, что работа интернета восстановлена.
Напомним, 14 января на сайте Федеральной службы безопасности РФ появилось сообщение о признании "Белгородской Народной Республики" из украинских мемов террористической организацией.
13 декабря российская служба "Роскомнадзор" сообщала о блокировке россиянам доступа к Viber. Мессенджер якобы "нарушал российское законодательство".