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Діджитал

У Росії стався масштабний збій у роботі інтернету всіх операторів зв'язку: що відомо

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Фото: Unsplash | В Росії спостерігаються збої в роботі мобільних операторів й інтернету

Росіяни масово скаржаться на проблеми з доступом до різних сайтів, месенджерів і соцмереж. Причини збою встановлює "Роскомнагляд".

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Російські ЗМІ повідомляють про масштабні збої в роботі операторів зв'язку. Через перебої з інтернетом росіяни не можуть отримати доступ до низки сайтів, пише Москва Live

"Рунет — все. Користувачі активно повідомляють про проблеми з доступом до різних сайтів", — пишуть у російських медіа.

За словами російських журналістів, перебої в роботі інтернету сталися в операторів зв'язку "Білайн", "Мегафон" і "Теле 2".

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Користувачі в РФ скаржаться на проблеми з доступом до сайтів
Фото: Telegram / Москва Live

Російські пабліки зазначають, що не працює навіть сайт для моніторингу збоїв сбой.рф.

Про збої повідомило також пропагандистське видання Mash.

"Російські інтернет-користувачі фіксують масштабний збій інтернету: з милицями відкриваються чи ні сайти, месенджери, соцмережі та інше", — написало видання у Telegram-каналі.

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Росіяни через масштабний збій не могли відкрити сайти, месенджери та соцмережі
Фото: Скриншот

У "Роскомнагляді" після звернення Mash підтвердили масові збої в мережі та сказали, що причини наразі не відомі.

"Фіксуються збої у всіх операторів, причину збою встановлюють", — заявили в пресслужбі відомства.

О 16:32 російські Telegram-канали почали повідомляти, що роботу інтернету відновлено.

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О 16:32 в російських пабліках повідомили про відновлення доступу до сайтів
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 14 січня на сайті Федеральної служби безпеки РФ з'явилося повідомлення про визнання "Бєлгородської Народної Республіки" з українських мемів терористичною організацією.

13 грудня російська служба "Роскомнадзор" повідомляла про блокування росіянам доступу до Viber. Месенджер нібито "порушував російське законодавство".