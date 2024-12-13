Роскомнадзор заблокував росіянам доступ до Viber

За словами російського депутата Антона Немкіна, месенджер відмовлявся сплачувати 1,8 млн рублів штрафів і видаляти інформацію про так звану "СВО".

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Месенджер Viber заблокували на території РФ, бо він нібито "порушував російське законодавство". Про це служба "Роскомнадзор" повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Роскомнадзор" пояснив, що Viber для росіян заблокували через порушення російського законодавства: месенджер нібито використовувався для вербування громадян, продажу наркотиків і розповсюдження протиправної інформації.

"Доступ до сервісу Viber обмежено у зв'язку з порушенням вимог російського законодавства до організаторів розповсюдження інформації, виконання яких необхідне для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх здійснення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації", — сказали у відомстві.

Член комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Антон Немкін заявив у коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС, що у РФ виписали Viber штрафів на 1,8 млн рублів, а зараз месенджер відмовляється видаляти на вимогу російських спецслужб інформацію, що стосується війни в Україні, яку Кремль називає "спеціальною воєнною операцією".

"Сума штрафів за останні два роки перевищила 1,8 млн рублів, вони досі не сплачені. Наразі месенджер продовжує ігнорувати російське законодавство і не видаляти заборонену інформацію, включно з відомостями, що стосуються СВО", — сказав Немкін.

Нагадаємо, 23 жовтня російські ЗМІ повідомляли, що компанія Nvidia заблокувала росіянам доступ до оновлень драйверів відеокарт. Повідомлялося, що для звантаження оновлень росіяни змушені використовувати VPN.

Також російські медіа 11 грудня повідомляли, що у Москві затримали безхатька, який виявився мільярдером та "учасником СВО".