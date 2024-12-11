У Росії затримали безхатька, він виявився мільярдером та "учасником СВО" (фото)

Правоохоронці підійшли перевірити документи у 53-річного чоловіка у Москві, і це закінчилося затриманням. Виявилось, що він приїхав з зони бойових дій в Україні й має велику кримінальну історію за плечима.

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У Москві затримали безхатька, який виявився мільярдером. Про це 10 грудня повідомили у російському медіа Baza.

53-річного В'ячеслава Чикаліна затримали під час перевірки документів. Він розповів поліції, що безхатько та "учасник свого", тобто війни в Україні. Чоловік пояснив, що приїхав у столицю РФ на два тижні, у відпустку.

Однак виявилось, що Чикалін оголошений у розшуку за шахрайство. У середині нульових він був віцепрезидентом "Євразбанку" та старостою приходу храму у Беляєвому.

Фото В'ячеслава Чикаліна Фото: Baza

Потім чоловік зацікавився фінансовими пірамідами й уже на початку 10-х став головою ради директорів ПАТ "Сіль Русі" — однієї з найбільших російських пірамід. Аудиторією піраміди були в основному пенсіонери, з яких витягували гроші нібито на будівництво заводу з виробництва кам'яної солі. Кошти збирали, а роботи насправді ніякі не проводили.

За різними оцінками, прибуток "Сіль Русі" сягав від сотень мільйонів до кількох мільярдів рублів. Проти Чикаліна порушили кілька справ, і у березні 2021 року за однією з них засудили до 7 років ув’язнення.

Мільярдер вину не визнав і запевняв, що сам є жертвою злочину. Однак, ймовірно, він підписав контракт з Міноборони РФ та став "учасником СВО". Це дозволило шахраю вийти з-за ґрат раніше терміну. Однак у березні проти нього порушили нову справу, тому затримали під час відпустки.

У Lenta.ru 11 грудня пояснили, що справа, за якою був засуджений Чикалін, з пірамідою "Сіль Русі" не пов’язана. Чоловіка покарали за шахрайство в особливо великому розмірі. Слідство встановило, що він був учасником групи, яка у 2013-2015 роках займалася розкраданнями коштів банку "Транспортний", що лопнув.

Гроші вивели, скориставшись фальшивими документами. Шахраї видавали кредити фіктивним компаніям та фізичним особам, нездатним повернути борги. Сам Чикалін привів у цю схему понад 20 знайомих, які, за версією обвинувачення, стали жертвами обману.

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що у РФ ведмідь роздер працівника золотовидобувної компанії. Звір відтягнув жертву у яр, залишивши на дорозі сліди крові та волочіння. Допомогти чоловіку вже не встигли.

Раніше, 5 грудня, у росЗМІ повідомили, що влада Уфи вкрала ялинку у місцевих жителів і презентувала її як "подарунок".