Після втечі з Сирії Асад може оселитися в елітних апартаментах "Москва-Сіті" (фото)

За даними ЗМІ, родина Башара Асада купила за 40 млн доларів у "Москва-Сіті" щонайменше 18 розкішних об'єктів. Престижні апартаменти включають ексклюзивне оздоблення і панорамні види.

Related video

Диктатор Башар Асад, який утік із Сирії, може оселитися в елітному районі "Москва-Сіті" після надання йому притулку. Його родина володіє більш ніж 20 елітними об'єктами в російській столиці, повідомив німецький таблоїд Bild.

У діловому центрі "Москва-Сіті" є престижні апартаменти з ексклюзивним оздобленням і панорамними видами. Там воліють жити представники російської еліти.

Один із хмарочосів "Москва-Сіті" увійшов до числа найвищих будівель у Європі

Квартира площею 538 квадратних метрів на 69-му поверсі з мармуровою підлогою, колонами і 360-градусним оглядом коштує близько 10 мільйонів євро. Один із хмарочосів комплексу заввишки 302 метри увійшов до числа найвищих будівель у Європі.

Газета Financial Times уточнює, що в "Москва-Сіті" розташовано щонайменше 18 розкішних апартаментів, куплених сім'єю Башара Асада. Вартість нерухомості, придбаної у Москві за останні шість років, оцінюють у 40 млн доларів. Ціла низка компаній брали участь у виведенні активів диктатора з Дамаска і допомагали обійти йому міжнародні санкції.

Сім'я Асада давно має тісні зв'язки з Росією: старший син Хафез закінчив аспірантуру в Москві, а дружина диктатора Асма була присутня на його випускній церемонії, вказують автори матеріалу.

Міжнародна спільнота вимагає притягнути Башара Асада до відповідальності за злочини його режиму. Експерти переконані, що Путін, якого звинувачують у численних військових злочинах, не піде на такий крок.

Нагадаємо, ЗМІ раніше з'ясували, скільки Башар Асад заробив грошей на незаконному продажі наркотичного препарату каптагон. Дохід утричі перевищив усі мексиканські картелі.

Фокус раніше писав, що відомо про лідера терористичного угруповання "Гаят Тахрір Аль-Шам" Абу Мухаммада аль-Джолані, який почав наступ повстанців у Сирії. Лідер сирійської опозиції два роки діяв у тіні.