Кокаїн для бідняків та ІДІЛ: як Башар Асад заробив мільярди на наркотику каптагон

Незаконний обіг препарату каптагон приносив колишньому правителю Сирії більше грошей, ніж заробляють мексиканські картелі.

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За диктатора Башара Асада сирійці впродовж багатьох років стикалися з масовими репресіями за ймовірне вживання наркотиків, часто засуджуючись до тривалих термінів тюремного ув'язнення, де їх піддавали жахливим тортурам. Однак протягом багатьох років сам Асад таємно заробляв утричі більше грошей, ніж усі мексиканські картелі, на незаконному обігу препарату каптагон, за яким ганялися всі — від терористів ІДІЛ до робітників. Про це пише Daily Mail.

Сюжет про виробництво каптагона

Каптагон, відомий серед місцевого населення як "наркотик джихаду" і "кокаїн для бідняків", спочатку продавався як ліки від синдрому дефіциту уваги, нарколепсії та депресії. Його розробила німецька фармацевтична фірма 1961 року. У 1986 році каптагон заборонили майже у всіх країнах після того, як ООН внесла його до Списку II лікарських засобів.

Партія каптагону, вилучена в Саудівській Аравії Фото: Daily Sabah

Але наркозалежні швидко виявили, що каптагон — це дешевий і швидкий спосіб отримати величезний приплив енергії та продуктивності, пильності, а іноді й почуття ейфорії. У результаті він став бажаним для дуже багатьох: від любителів нічного життя, до робітників на будівництвах і терористів ІДІЛ.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що бойовики ХАМАС приймали каптагон просто перед тим, як скоїти криваву бійню 7 жовтня, під час якої вони вбили приблизно 1200 осіб і викрали загалом 251 людину.

Бойовики ХАМАС Фото: Getty Images

Відомо, що цей наркотик вживають і бойовики ІДІЛ: у 2015 році експерти повідомили CNN, що він робить людей невразливими для куль.

"Ви можете не спати кілька днів поспіль. Вам не обов'язково спати. Це дає вам відчуття благополуччя та ейфорії. І ви думаєте, що ви непереможні і що ніщо не може заподіяти вам шкоди", — розповів виданню доктор Роберт Кейслінг, психіатр із MedStar Washington Hospital Center.

На Сирію припадає близько 80% світового виробництва каптагону, і впродовж багатьох років Башар Асад, якого тепер скинули завдяки блискавичному наступу повстанців, був ключовим гравцем у цій галузі.

Тільки 2021 року було продано таблеток на суму 5,7 млрд доларів.

Експерти підрахували, що обсяг незаконної торгівлі каптагоном, здійснюваної Асадом, "приблизно втричі перевищує сукупний обсяг торгівлі мексиканських картелів".

Розслідування, проведене New York Times 2021 року, засвідчило, що більшу частину виробництва і поширення наркотиків у країні контролювала Четверта бронетанкова дивізія сирійської армії — елітний підрозділ під командуванням Махера Асада, молодшого брата Башара.

Башар Асад зі своїм братом Махером Фото: Al Jazeera

Джерела в розвідці в регіоні повідомляють, що каптагон, як і раніше, виробляють на невеликих заводах уздовж сирійсько-ліванського кордону, а також на більших заводах ближче до кордону Сирії з Йорданією.

За даними джерел в органах безпеки, деяка кількість цієї речовини також виробляється в Лівані за підтримки "Хезболли".

Незважаючи на прибутковість цієї торгівлі, Башар Асад почав поступово відходити від неї в роки, що передували падінню його режиму, намагаючись налагодити свої відносини, що похитнулися, з іншими арабськими державами.

Йорданія, Саудівська Аравія та ОАЕ вже давно вважають каптагон лихом для своїх країн і витрачають значні ресурси на боротьбу з контрабандою.

У лютому 2022 року армія Йорданії заявила, що всього за два місяці ліквідувала 30 контрабандистів і запобігла спробам контрабанди 16 мільйонів пігулок каптагону із Сирії, що набагато перевищує весь обсяг, вилучений 2021 року.

Кілька місяців по тому, у серпні 2022 року, Саудівська Аравія заявила, що виявила 46 мільйонів пігулок, які було контрабандою ввезено в партії борошна.

А в лютому 2023 року в Абу-Дабі (ОАЕ) заарештували чоловіка за спробу перевезти 4,5 мільйона пігулок каптагону в банках із зеленою квасолею.

Повідомляють, що в травні минулого року Асад дав Йорданії згоду на ліквідацію відомого торговця каптагоном Мерхі аль-Рамтана на півдні Сирії за допомогою авіаудару, а також дозволив зруйнувати завод із виробництва каптагону недалеко від кордону з Йорданією.

Удари сталися всього за день до офіційного відновлення Сирії в Лізі арабських держав, з якої її виключили 2011 року через жорстокі репресії Асада проти протестувальників напередодні громадянської війни в Сирії.

"Асад запевнив, що зупинить режим від підтримки та захисту мереж контрабанди. Наприклад, він сприяв ліквідації аль-Рамтана", — розповів колишній бригадний генерал розвідувальної служби Йорданії Сауд аль-Шарафат.

Вилучена партія каптагону в Туреччині Фото: Скриншот

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR), що базується у Великобританії, повідомила, що Аль-Рамтана вважали "найвідомішим наркоторговцем у регіоні та контрабандистом номер один наркотиків, включно з каптагоном, до Йорданії".

Нагадаємо, Башар Асад із сім'єю поспіхом виїхав до Росії, де він заздалегідь перейнявся купівлею елітної нерухомості.

Тим часом повстанці визволили ув'язнених із в'язниці Седна, також відомої, як "Людська бійня" і "Червона в'язниця". Декого утримували там десятиліттями і навіть не знали, що батько Башара помер.