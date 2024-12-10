Кокаин для бедняков и ИГИЛ: как Башар Асад заработал миллиарды на наркотике каптагон
Незаконный оборот препарата каптагон приносил бывшему правителю Сирии больше денег, чем зарабатывают мексиканские картели.
При диктаторе Башаре Асаде сирийцы на протяжении многих лет сталкивались с массовыми репрессиями за предполагаемое употребление наркотиков, зачастую приговариваясь к длительным срокам тюремного заключения, где их подвергали ужасным пыткам. Однако на протяжении многих лет сам Асад тайно зарабатывал в три раза больше денег, чем все мексиканские картели, на незаконном обороте препарата каптагон, за которым гонялись все — от террористов ИГИЛ до рабочих. Об этом пишет Daily Mail.
Каптагон, известный среди местного населения как "наркотик джихада" и "кокаин для бедняков", изначально продавался как лекарство от синдрома дефицита внимания, нарколепсии и депрессии. Он был разработан немецкой фармацевтической фирмой в 1961 году. В 1986 году каптагон был запрещен почти во всех странах после того, как ООН включила его в Список II лекарственных средств.
Но наркозависимые быстро обнаружили, что каптагон — это дешевый и быстрый способ получить огромный прилив энергии и производительности, бдительности, а иногда и чувство эйфории. В результате он стал желанным для очень многих: от любителей ночной жизни, до рабочих на стройках и террористов ИГИЛ.
Израильские СМИ сообщали, что боевики ХАМАС принимали каптагон прямо перед тем, как совершить кровавую бойню 7 октября, в ходе которой они убили около 1200 человек и похитили в общей сложности 251 человека.
Известно, что этот наркотик употребляют и боевики ИГИЛ : в 2015 году эксперты сообщили CNN, что он делает людей неуязвимыми для пуль.
"Вы можете не спать несколько дней подряд. Вам не обязательно спать. Это дает вам чувство благополучия и эйфории. И вы думаете, что вы непобедимы и что ничто не может причинить вам вреда", — рассказал изданию доктор Роберт Кейслинг, психиатр из MedStar Washington Hospital Center.
На Сирию приходится около 80% мирового производства каптагона, и на протяжении многих лет Башар Асад, который теперь был свергнут благодаря молниеносному наступлению повстанцев, был ключевым игроком в этой отрасли.
Только в 2021 году было продано таблеток на сумму 5,7 млрд долларов.
Эксперты подсчитали, что объем незаконной торговли каптагоном, осуществляемой Асадом, "примерно в три раза превышает совокупный объем торговли мексиканских картелей".
Расследование, проведенное New York Times в 2021 году, показало, что большую часть производства и распространения наркотиков в стране контролировала Четвертая бронетанковая дивизия сирийской армии — элитное подразделение под командованием Махера Асада, младшего брата Башара.
Источники в разведке в регионе сообщают, что каптагон по-прежнему производится на небольших заводах вдоль сирийско-ливанской границы, а также на более крупных заводах ближе к границе Сирии с Иорданией.
По данным источников в органах безопасности, некоторое количество этого вещества также производится в Ливане при поддержке "Хезболлы".
Несмотря на прибыльность этой торговли, Башар Асад начал постепенно отходить от нее в годы, предшествовавшие падению его режима, пытаясь наладить свои пошатнувшиеся отношения с другими арабскими государствами.
Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ уже давно считают каптагон бедствием для своих стран и тратят значительные ресурсы на борьбу с контрабандой.
В феврале 2022 года армия Иордании заявила, что всего за два месяца ликвидировала 30 контрабандистов и пресекла попытки контрабанды 16 миллионов таблеток каптагона из Сирии, что намного превышает весь объем, изъятый в 2021 году.
Несколько месяцев спустя, в августе 2022 года, Саудовская Аравия заявила, что обнаружила 46 миллионов таблеток, которые были контрабандой ввезены в партии муки.
А в феврале 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) был арестован мужчина за попытку перевезти 4,5 миллиона таблеток каптагона в банках с зеленой фасолью.
Сообщается, что в мае прошлого года Асад дал Иордании согласие на ликвидацию известного торговца каптагоном Мерхи аль-Рамтана на юге Сирии с помощью авиаудара, а также разрешил разрушить завод по производству каптагона недалеко от границы с Иорданией.
Удары произошли всего за день до официального восстановления Сирии в Лиге арабских государств, из которой она была исключена в 2011 году из-за жестоких репрессий Асада против протестующих в преддверии гражданской войны в Сирии.
"Асад заверил, что остановит режим от поддержки и защиты сетей контрабанды. Например, он способствовал ликвидации аль-Рамтана", — рассказал бывший бригадный генерал разведывательной службы Иордании Сауд аль-Шарафат.
Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что Аль-Рамтан считался "самым известным наркоторговцем в регионе и контрабандистом номер один наркотиков, включая каптагон, в Иорданию".
Напомним, Башар Асад с семьей спешно выехал в Россию, где он заранее озаботился покупкой элитной недвижимости.
Тем временем, повстанцы вызволили заключенных из тюрьмы Седная, также известной, как "Человеческая бойня" и "Красная тюрьма". Некоторые содержались там десятилетиями и даже не знали, что отец Башара умер.