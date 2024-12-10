Кокаин для бедняков и ИГИЛ: как Башар Асад заработал миллиарды на наркотике каптагон

Незаконный оборот препарата каптагон приносил бывшему правителю Сирии больше денег, чем зарабатывают мексиканские картели.

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При диктаторе Башаре Асаде сирийцы на протяжении многих лет сталкивались с массовыми репрессиями за предполагаемое употребление наркотиков, зачастую приговариваясь к длительным срокам тюремного заключения, где их подвергали ужасным пыткам. Однако на протяжении многих лет сам Асад тайно зарабатывал в три раза больше денег, чем все мексиканские картели, на незаконном обороте препарата каптагон, за которым гонялись все — от террористов ИГИЛ до рабочих. Об этом пишет Daily Mail.

Сюжет о производстве каптагона

Каптагон, известный среди местного населения как "наркотик джихада" и "кокаин для бедняков", изначально продавался как лекарство от синдрома дефицита внимания, нарколепсии и депрессии. Он был разработан немецкой фармацевтической фирмой в 1961 году. В 1986 году каптагон был запрещен почти во всех странах после того, как ООН включила его в Список II лекарственных средств.

Партия каптагона, изъятая в Саудовской Аравии Фото: Daily Sabah

Но наркозависимые быстро обнаружили, что каптагон — это дешевый и быстрый способ получить огромный прилив энергии и производительности, бдительности, а иногда и чувство эйфории. В результате он стал желанным для очень многих: от любителей ночной жизни, до рабочих на стройках и террористов ИГИЛ.

Израильские СМИ сообщали, что боевики ХАМАС принимали каптагон прямо перед тем, как совершить кровавую бойню 7 октября, в ходе которой они убили около 1200 человек и похитили в общей сложности 251 человека.

Боевики ХАМАС Фото: Getty Images

Известно, что этот наркотик употребляют и боевики ИГИЛ : в 2015 году эксперты сообщили CNN, что он делает людей неуязвимыми для пуль.

"Вы можете не спать несколько дней подряд. Вам не обязательно спать. Это дает вам чувство благополучия и эйфории. И вы думаете, что вы непобедимы и что ничто не может причинить вам вреда", — рассказал изданию доктор Роберт Кейслинг, психиатр из MedStar Washington Hospital Center.

На Сирию приходится около 80% мирового производства каптагона, и на протяжении многих лет Башар Асад, который теперь был свергнут благодаря молниеносному наступлению повстанцев, был ключевым игроком в этой отрасли.

Только в 2021 году было продано таблеток на сумму 5,7 млрд долларов.

Эксперты подсчитали, что объем незаконной торговли каптагоном, осуществляемой Асадом, "примерно в три раза превышает совокупный объем торговли мексиканских картелей".

Расследование, проведенное New York Times в 2021 году, показало, что большую часть производства и распространения наркотиков в стране контролировала Четвертая бронетанковая дивизия сирийской армии — элитное подразделение под командованием Махера Асада, младшего брата Башара.

Башар Асад со своим братом Махером Фото: Al Jazeera

Источники в разведке в регионе сообщают, что каптагон по-прежнему производится на небольших заводах вдоль сирийско-ливанской границы, а также на более крупных заводах ближе к границе Сирии с Иорданией.

По данным источников в органах безопасности, некоторое количество этого вещества также производится в Ливане при поддержке "Хезболлы".

Несмотря на прибыльность этой торговли, Башар Асад начал постепенно отходить от нее в годы, предшествовавшие падению его режима, пытаясь наладить свои пошатнувшиеся отношения с другими арабскими государствами.

Иордания, Саудовская Аравия и ОАЭ уже давно считают каптагон бедствием для своих стран и тратят значительные ресурсы на борьбу с контрабандой.

В феврале 2022 года армия Иордании заявила, что всего за два месяца ликвидировала 30 контрабандистов и пресекла попытки контрабанды 16 миллионов таблеток каптагона из Сирии, что намного превышает весь объем, изъятый ​​в 2021 году.

Несколько месяцев спустя, в августе 2022 года, Саудовская Аравия заявила, что обнаружила 46 миллионов таблеток, которые были контрабандой ввезены в партии муки.

А в феврале 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) был арестован мужчина за попытку перевезти 4,5 миллиона таблеток каптагона в банках с зеленой фасолью.

Сообщается, что в мае прошлого года Асад дал Иордании согласие на ликвидацию известного торговца каптагоном Мерхи аль-Рамтана на юге Сирии с помощью авиаудара, а также разрешил разрушить завод по производству каптагона недалеко от границы с Иорданией.

Удары произошли всего за день до официального восстановления Сирии в Лиге арабских государств, из которой она была исключена в 2011 году из-за жестоких репрессий Асада против протестующих в преддверии гражданской войны в Сирии.

"Асад заверил, что остановит режим от поддержки и защиты сетей контрабанды. Например, он способствовал ликвидации аль-Рамтана", — рассказал бывший бригадный генерал разведывательной службы Иордании Сауд аль-Шарафат.

Изъятая партия каптагона в Турции Фото: Скриншот

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что Аль-Рамтан считался "самым известным наркоторговцем в регионе и контрабандистом номер один наркотиков, включая каптагон, в Иорданию".

Напомним, Башар Асад с семьей спешно выехал в Россию, где он заранее озаботился покупкой элитной недвижимости.

Тем временем, повстанцы вызволили заключенных из тюрьмы Седная, также известной, как "Человеческая бойня" и "Красная тюрьма". Некоторые содержались там десятилетиями и даже не знали, что отец Башара умер.